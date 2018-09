Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely Lászlónak – értesült a 24.hu.","shortLead":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely...","id":"20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8d31a1-cccc-42c1-9363-f655da4b23e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:19","title":"Elküldték az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető főorvosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem győzték meg a történetek.","shortLead":"Nem győzték meg a történetek.","id":"20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c76ec-440b-4c13-8102-2dbe472c58a4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:23","title":"Sean Penn aggódik, hogy a Me Too szétválasztja a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de azt ígérte, ő holnap is itt lesz. A pár száz fős tömeg döntő része a beszédek végén elhagyta az Alkotmány utcát.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy ennél kisebb DK-s tüntetés volt-e már. Gyurcsány nem tudja, mikor fullad ki a tüntetéssorozata, de...","id":"20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af4864-2449-40bc-afdf-2daab42b5c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Durvan_200_embert_mozgatott_meg_Gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:14","title":"Pár száz embert mozgatott meg Gyurcsány tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as felderítő gépet: Moszkva vádjai szerint a szíriaiak azért nyitottak tüzet a gépre, mert mögötte egy szíriai célpontot támadó izraeli vadászgép rejtőzködött. Izrael sajnálkozik, viszont a felelősséget Damaszkuszra hárítja. Moszkva ellenlépéseket ígér.","shortLead":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as...","id":"20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8826c7-822d-4de2-b845-325d51f15b9d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:12","title":"A Szíriában lelőtt orosz gép mögé bújt egy izraeli F–16?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Coldplay énekese figurázta ki DiCaprio rajongását.","shortLead":"A Coldplay énekese figurázta ki DiCaprio rajongását.","id":"20180918_Oda_Leonardo_DiCaprio_imadott_rovidnadragjaihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4203ccf8-9082-4a9b-a198-b928f28427e7","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Oda_Leonardo_DiCaprio_imadott_rovidnadragjaihoz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:14","title":"Óda Leonardo DiCaprio imádott rövidnadrágjaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]