„A nyár elején határozott tervem volt a jövőmmel kapcsolatban: vissza akartam térni az európai labdarúgásba!” - írta a Nemzeti Sporthoz is eljuttatott levelében Dzsudzsák Balázs, hogy választ adjon arra, végül miért maradt az Egyesült Arab Emírségekben.

Levelében a 31 éves labdarúgó úgy fogalmaz, “szükségét éreztem, hogy karrierem végéhez közeledve még egyszer megmutathassam Nektek – akik szeretnek, és azoknak is, akik már kételkedtek képességeimben –, hogy érek még valamit, ezen a szinten is.”

A magyar válogatott korábbi játékosának állítása szerint feltett szándéka volt, hogy vagy egy magasan jegyzett bajnokságba, vagy egy olyan klubba igazoljon, amelynek a nemzetközi porondon is vannak ambíciói. Ám hiába várt a megfelelő ajánlatra, írja, legnagyobb bánatára nem kapott ilyet.

Majdnem mindegyik bajnokságból akadtak érdeklődők, de konkrét ajánlatig sajnos sehol nem jutottunk el.

A levélben pénzügyi dolgokról is szó esik, Dzsudzsák ugyanis azt írja: “Mivel a pénz velem kapcsolatban régen is, most is központi téma, egy dolgot fontos tisztázni. Amikor a fejembe vettem, hogy visszatérek, tisztában voltam vele, hogy az eddigi bérem töredékét kereshetem meg Európában. Ezért kész is voltam a kompromisszumra, mert tudtam, hogy ezért nekem is áldozatot kell hozni.”

“Az Al-Ittihad Kalba, amely már a nyár elejétől, folyamatosan keresett, nagyon szeretett volna a soraiban tudni, és várt Rám! Az elmúlt két évet itt töltöttem, így tudtam, mit várhatok ettől a bajnokságtól, és mivel az előbb leírtak alapján nem volt más lehetőségem, kézenfekvőnek tűnt, hogy itt folytatom tovább” - tette hozzá, kiemelve azt, hogy számára most is Magyarország és a magyar válogatott jelenti első számú klubot.

Levele végén Dzsudzsák Balázs az új szövetségi kapitány kikötését is megemlíti, miszerint Marco Rossi csak akkor látja helyét a válogatottban, ha van csapata. A labdarúgó szerint ezért sem várhatott tovább.