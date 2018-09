Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha képtelen megfogalmazni, miért érdemes felkelnie nap mit nap. De mi ennek az oka, és hogyan lehet segíteni? Ön is céltalanul sodródik? Így teheti meg az első lépéseket

Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette őket a boldogulásban. Íme a siker titka 8 pontban!

"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk történetében" – mondta az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlés 73. ülésszakának általános vitáján. Trump megint elemében volt, kikacagták az ENSZ-ben ","shortLead":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. Agyonvertek és felgyújtottak egy embert a Jászai Mari téren a hétvégén

Marad a hideg, de mérséklődik a szél és sütni fog a nap is napközben, éjjelre nagyon lehűl a levegő. Napközben sütni fog a nap, de éjszaka már mínuszok is lehetnek

Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.

\r

","shortLead":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

Felismeri, hogy valódi hír vagy álhír? – Tesztelje!

Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak. A mandula lesz az új „divatgabona", amivel ráadásul jól is lehet keresni?

Bútor és hulladék gyulladt fel, nem sérült meg senki. A diákok is segítettek oltani. Diákok is oltották az iskolatüzet Szentendrén