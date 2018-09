Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","shortLead":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","id":"20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af9287-556d-4c1d-b3cc-bafda1153a21","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:28","title":"A szakítás óta először találkozott Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","shortLead":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","id":"20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38e364d-cf48-4e20-8479-ee01a723d987","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:50","title":"Orbán adja át a magyar pénzen épült szerbiai fociakadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem a főváros nem kívánt tájékoztatni. Előbbi végül az után árult el néhány részletet a G7-nek, hogy a lap újságírója a környéken dolgozó munkásoktól hallott az építkezésről. ","shortLead":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem...","id":"20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cefa0a-4992-4d76-9549-7588f1798aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:39","title":"Már dolgoznak a Gellért-hegyi siklón, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d10dd74-08ba-4c2f-9a45-578480388707","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A júliusi történelmi csúcsot követő az idei mélypontjára, nagyjából egy évvel ezelőtti szintre csökkent a GKI konjunktúraindexe. Az üzleti várakozások is egy évvel ezelőtti szintjükre estek, és jelentősen mérséklődött az ipari és építőipari bizalom.","shortLead":"A júliusi történelmi csúcsot követő az idei mélypontjára, nagyjából egy évvel ezelőtti szintre csökkent a GKI...","id":"20180924_Vege_a_bulinak__maris_itt_az_epitoipari_fordulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d10dd74-08ba-4c2f-9a45-578480388707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92b764b-5958-4690-8875-e1d274d4d9e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Vege_a_bulinak__maris_itt_az_epitoipari_fordulat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:41","title":"Vége a bulinak – máris itt az építőipari fordulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik...","id":"20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898c200-cc14-4194-a70e-a3a0ac20c6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:21","title":"Ha Darth Vader terepjárót választana, erre a 707 lóerős szörnyetegre voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]