Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","shortLead":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","id":"20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e6164-c78f-4d7f-8f71-fc65072e5f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:38","title":"Újabb botrány, amelyben feltűnik egy nokiás doboz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657","c_author":"","category":"kultura","description":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","shortLead":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","id":"20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1318d25b-3302-4833-b64c-705d9027c572","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:08","title":"Enyedi Ildikó világsztárt hozott Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs KAMAT, mely mindent meghatároz, nem létezik. Az alapkamatot el lehet felejteni.","shortLead":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs...","id":"20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710b1de-d9f2-403d-8736-838b74779fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:37","title":"Nem Matolcsyt kell szidnia, ha drágán kap hitelt a banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányzat azért cincálhatná szét az MTA-t, és vonhatná az egyetemek alá egyes kutatóintézeteit, hogy előrébb kerüljenek a hazai egyetemek a nemzetközi rangsorokban. De az ezzel elért eredmény is kevesebbet javít majd a helyzeten, mint amennyit a CEU beszántása árt, írja az e heti HVG.","shortLead":"A kormányzat azért cincálhatná szét az MTA-t, és vonhatná az egyetemek alá egyes kutatóintézeteit, hogy előrébb...","id":"20180926_A_hazai_egyetemeknek_is_kedvezne_a_kormany_az_MTA_beszantasaval_de_tobbet_erne_ha_beken_hagyna_a_CEUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df41890-436a-4db9-9fc8-869a09872446","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_hazai_egyetemeknek_is_kedvezne_a_kormany_az_MTA_beszantasaval_de_tobbet_erne_ha_beken_hagyna_a_CEUt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:11","title":"A kormány trükközéssel juttatná előre a nemzetközi rangsorokban az egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó. Céges autóban sem kedveli a konformista stílust, nagyon úgy tűnik. ","shortLead":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó...","id":"20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84e6f36-6e17-44bf-9d1e-f36e9fd69cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:27","title":"A Toyota a legnagyobb hibridevangélista, azért nézzék meg, mivel jár a vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","shortLead":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","id":"20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb2e8d-ff72-4749-bade-535ee4f03929","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Rendkívül idegesítő szokásnak próbál véget vetni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b351338-c8f4-44a5-8b56-8d2fd412430f","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_no_akinek_egy_iPhone_lett_a_sirkove","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:43","title":"A nő, akinek egy iPhone lett a sírköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","shortLead":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","id":"20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2bdf96-ec1f-4733-afc5-8343c3f87448","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Sprint a rendőröktől: nyolc perc alatt elfogták egy kispesti késelés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]