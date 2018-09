Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120 étterem várja október 8-14. között az előzetesen regisztráló vendégeket 3 fogásos 3300, illetve 4900 forintos prémium menükkel.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

fogyaszthatnak el. A résztvevő éttermek között most először a Stílusos Vidéki Éttermiség tagjai is\r

\r

megjelennek.\r

\r

","shortLead":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120...","id":"20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb29a76-5330-4c15-91f2-325a7d3ee594","keywords":null,"link":"/elet/20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:17","title":"XV. Országos Étterem Hét – stílusosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem zavart sosem, Szijjártó Péter hitelkeretet ajánlott fel az országnak. A szigetországi ellenzék perbe fogná az elnököt.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem...","id":"20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995f1797-2d2c-4bac-9acb-1ce369cd7fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:18","title":"Szijjártó Fülöp-szigeteki üzleti partnere bevallotta az ítélet nélküli gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.","id":"20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cd0c68b-faca-478f-81a0-9304acacebb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9daff5-faa1-441b-b02d-643511da280b","keywords":null,"link":"/kkv/20180929_szobi_leuzem_muanyag_balak_gyulladtak_ki","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:03","title":"Tűz volt a szobi léüzemben, gáztározót is veszélyeztetett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35592b0-5a0c-466e-bf32-c81c8b0a6fb2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte el a magyar dizájnstúdió, a Flying Objects. ","shortLead":"Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte...","id":"20180927_A_vilag_legfontosabb_dizajn_dijat_erdemelte_ki_egy_magyar_talicska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a35592b0-5a0c-466e-bf32-c81c8b0a6fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc148793-cf93-4990-8d94-a3e1e76ad291","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_A_vilag_legfontosabb_dizajn_dijat_erdemelte_ki_egy_magyar_talicska","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:01","title":"Egy talicskával lett világelső egy magyar dizájnstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire ez a nagyvonalúság? Hát a kávé világnapja alkalmából.","shortLead":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire...","id":"20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd32244-829d-475f-a9c9-b3dde868daa3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:13","title":"Kávézunk – és verssel fizetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A traffipax szerinti 338 km/h, azért már elég húzós.","shortLead":"A traffipax szerinti 338 km/h, azért már elég húzós.","id":"20180928_gyorshajtas_ausztria_porsche_911_gt3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d969b7-3b16-4092-a77a-a5bd0d8378d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_gyorshajtas_ausztria_porsche_911_gt3","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:39","title":"Nem követendő példa, de megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]