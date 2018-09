Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr egy járókelővel közösen segített a kollégáján, aki munkába menet lett rosszul.","shortLead":"A sofőr egy járókelővel közösen segített a kollégáján, aki munkába menet lett rosszul.","id":"20180927_ujraelesztette_utasat_egy_budapesti_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a967edd0-f8cc-4271-b238-d3d26ce8b72e","keywords":null,"link":"/elet/20180927_ujraelesztette_utasat_egy_budapesti_autos","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:46","title":"Újraélesztette utasát egy budapesti autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","shortLead":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","id":"20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1810e-a287-4f1b-9aa3-f70fa3fa03bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:26","title":"Indulhat a röfögés: vadmalackák születtek a Budakeszi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oleh Szencov nemrég már végrendeletét is megírta, a hatóságok szerint viszont nincs közvetlen életveszélyben.","shortLead":"Oleh Szencov nemrég már végrendeletét is megírta, a hatóságok szerint viszont nincs közvetlen életveszélyben.","id":"20180928_Korhazba_vittek_a_bortonben_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51007d16-1636-4b49-bc22-306c44b39b94","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Korhazba_vittek_a_bortonben_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:11","title":"Kórházba vitték a börtönben éhségsztrájkoló ukrán rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint nem biztosították védencének a német alkotmányban és az 1953-as európai emberi jogi egyezményben is rögzített emberi jogokat.","shortLead":"A német hatóságok elutasították az ügyében Lengyelországban hozott ítélet végrehajtását, így a férfi ügyvédje szerint...","id":"20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a223e393-9306-4dff-9918-c9c8e32c9285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1183eb08-71a0-4838-8bbf-d74ad12d1ee0","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_A_nemet_szovetsegi_alkotmanybirosaghoz_fordult_panasszal_egy_volt_auschwitzi_fogoly","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:14","title":"A német szövetségi alkotmánybírósághoz fordult panasszal egy volt auschwitzi fogoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","shortLead":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","id":"20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7295bc1-764e-402c-8d65-a17ce1c686ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:10","title":"Elhalasztották Trump és a távozó igazságügyminiszter-helyettes találkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","shortLead":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","id":"20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e6164-c78f-4d7f-8f71-fc65072e5f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:38","title":"Újabb botrány, amelyben feltűnik egy nokiás doboz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","shortLead":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","id":"20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0ae57b-a109-4dd9-8012-2daa4aab3fda","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:16","title":"Újabb szennyezett tejeket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja a leckét az idei iPhone-oknak.","shortLead":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja...","id":"20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685fb105-d63e-4bfc-88aa-6df4903fdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:03","title":"Kiszivárgott: valódi fotókon látható, milyen lesz a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]