Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista osztrák kabinet is a követi Orbán Viktor példáját. Attól azért nagyon messze van a rothadó Nyugat, hogy olyan konzultációt tartson, amilyeneket a Fidesz levezényel. Döntsön, önnek melyik rendszer tetszik jobban!","shortLead":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista...","id":"20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcb08-0cb7-45f8-a2fa-c7d70dbe68e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","timestamp":"2018. október. 03. 15:00","title":"Ausztria is Orbánt majmolja? Elindult az osztrák nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe jó néhány új funkció és érdekesség is belekerült.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe...","id":"20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283365b-fa85-426c-9ecc-e2e41a571390","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","timestamp":"2018. október. 03. 11:03","title":"Windows 10 fut a gépén? Nyomjon rá a frissítésre, sok új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c236b5d7-7f1e-448d-8593-a398dffffe78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Párizsi Autószalonon debütált a 2 literes alapmotorral szerelt új Macan, ami a gyártó legolcsóbb SUV-ja. ","shortLead":"A Párizsi Autószalonon debütált a 2 literes alapmotorral szerelt új Macan, ami a gyártó legolcsóbb SUV-ja. ","id":"20181004_itt_a_szegeny_ember_porsche_divatterepjaroja_de_azert_nem_vitara_arban_merik_suv_cayenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c236b5d7-7f1e-448d-8593-a398dffffe78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f9ed7-ae09-4d4d-bcd0-44431681982c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_itt_a_szegeny_ember_porsche_divatterepjaroja_de_azert_nem_vitara_arban_merik_suv_cayenne","timestamp":"2018. október. 04. 08:31","title":"Itt a szegény ember Porsche divatterepjárója, de azért nem Vitara-árban mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0465608-e853-46cb-8a8f-676d84dd4c1b","c_author":"László Ferenc","category":"hetilap","description":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál kisebb méretű, de egyre nagyobb szenzorral szerelt masinákkal a „kompakt képminőségre” helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál...","id":"201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0465608-e853-46cb-8a8f-676d84dd4c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa80ac7-c5d8-4af9-adaa-d5e659d042cc","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Belül tágasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","shortLead":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","id":"20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ac6393-b460-4c4f-993a-89a51a66a485","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","timestamp":"2018. október. 04. 15:54","title":"Nem szcientológus: Tom Cruise évek óta nem találkozik a kislányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-től nem működik tovább a Wizz Air utazási szolgáltatója.","shortLead":"2019-től nem működik tovább a Wizz Air utazási szolgáltatója.","id":"20181003_Megszunik_a_Wizz_Tours","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a37668-db76-454a-ba86-0fa3a8b90ef2","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Megszunik_a_Wizz_Tours","timestamp":"2018. október. 03. 14:05","title":"Megszűnik a Wizz Tours","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]