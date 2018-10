Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","shortLead":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","id":"20181004_autos_video_vontatokotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac907813-e5c1-4436-abbf-c1522f37ad92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_autos_video_vontatokotel","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Szegény gyalogos az egymást vontató autók kötelében esett hasra a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","shortLead":"Az amerikai elnök eddig visszafogta magát, most már gúnyolódik Brett Kavanaugh vádlóján. ","id":"20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8789ba-3341-41e5-930b-7190904ef2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Trump_szerint_Kavanaugh_vadloja_nem_is_emlekszik_semmire_az_estebol","timestamp":"2018. október. 03. 09:31","title":"A szexuális zaklatással vádolt Trump kigúnyolta a nőt, aki szexuális zaklatással vádolja a jelöltjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János Széchenyi-díjas fizikus, aki kedden nyílt levélben közölte: úgy döntött, nem tartja meg a Magyar Tudomány Ünnepén tervezett előadását.","shortLead":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János...","id":"20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6ffca-5d27-4307-a8db-9b9158d6353a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"Kertész János: Az elmúlt 30-40 évben nem volt ilyen cenzúra az MTA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt, hogy hangulatjelentéseket írjon.","shortLead":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt...","id":"20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91dc834-fa4c-4c9f-b90f-e6244f615263","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 19:30","title":"MSZMP-tag volt a Sargentini-jelentést lekommunistázó nagykőrösi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be a félmillió forintból felújított, önkormányzati lakásba. ","shortLead":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be...","id":"20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8181e87-e34d-437d-845d-54e2f3061142","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","timestamp":"2018. október. 03. 13:19","title":"Saját családját költöztette be a fideszes polgármester a város pénzéből felújított lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","shortLead":"Váratlanul meggondolta magát a K&H, és mégsem adja el a KBC Securities brókercégét – tudta meg a Világgazdaság.","id":"20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792faabe-9be7-4c34-a564-662d41f22696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_adta_brokerceget_a_KH_pedig_dult_a_licithaboru","timestamp":"2018. október. 04. 10:52","title":"Nem adta brókercégét a K&H, pedig dúlt a licitháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","id":"20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8696bad0-5a6c-465f-bb32-a8624e00a23c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","timestamp":"2018. október. 02. 15:44","title":"Népszava: Kész lemondani az egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","shortLead":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","id":"20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09647225-b1c7-4cbb-b145-f1ab99e2f90b","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","timestamp":"2018. október. 02. 17:10","title":"Fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy egy fizikusnő ismét Nobel-díjat kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]