[{"available":true,"c_guid":"0eddc49a-52bd-47c8-8a24-a866848e77e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mezei Tamást fogolyszökés miatt keresi a rendőrség.","shortLead":"Mezei Tamást fogolyszökés miatt keresi a rendőrség.","id":"20181004_Megunta_a_hazi_orizetet_leszedte_magarol_a_nyomkovetot_a_tarnoki_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eddc49a-52bd-47c8-8a24-a866848e77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab5fcf8-27e0-400e-bdfc-25556932e04b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megunta_a_hazi_orizetet_leszedte_magarol_a_nyomkovetot_a_tarnoki_ferfi","timestamp":"2018. október. 04. 15:52","title":"Megunta a házi őrizetet, leszedte magáról a nyomkövetőt a tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja a lengyelek elleni Nemzetek Ligája-találkozót és a skótok elleni felkészülési meccset.","shortLead":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja...","id":"20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192f8b29-df89-4c5a-a7ad-f48c62fd4cf3","keywords":null,"link":"/sport/20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Kimaradt a portugál keretből Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás, amellyel a British Airways is előszeretettel kísérletezik. ","shortLead":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás...","id":"20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0111a-f09e-4d86-96e1-a9297133d986","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","timestamp":"2018. október. 05. 12:55","title":"Terjed a reptéri csodamódszer, amelyik 240 utast ellenőriz le 10 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/kkv/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","shortLead":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","id":"20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914ad357-ab6a-4ed1-aa1b-28b0b13c95ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","timestamp":"2018. október. 05. 16:26","title":"Keira Knightley-nak idegösszeomlása volt a lesifotósok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából kirúgták.","shortLead":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából...","id":"20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0780869-ca30-4cff-a274-38ab3900b340","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","timestamp":"2018. október. 05. 16:44","title":"1 millió eurót emelt át a gazdagoktól a szegények számlájára az olasz bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","shortLead":"Túl gyarmati egy afrikai túrához.","id":"20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b22149-cd29-4d38-9042-57ad99fd93df","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Melania_Trump_nagyon_mellenyult_ezzel_a_kalappal","timestamp":"2018. október. 06. 07:55","title":"Melania Trump nagyon mellényúlt ezzel a kalappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]