Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"","category":"elet","description":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal ezelőtt pedig arról érkeztek hírek, hogy a budapesti hidak környékén is rágcsálót láttak.","shortLead":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal...","id":"20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22114e8c-8e9f-43a0-9043-5a089afdb8ba","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","timestamp":"2018. október. 06. 20:49","title":"Patkányok Miskolc utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és az ötödik világbajnoki győzelmére hajtó Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Formula-1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.\r

","shortLead":"A címvédő és az ötödik világbajnoki győzelmére hajtó Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Formula-1-es...","id":"20181006_lewis_hamilton_f1_japan_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f20a76-7557-4c6d-bda7-592776e0bac2","keywords":null,"link":"/sport/20181006_lewis_hamilton_f1_japan_nagydij","timestamp":"2018. október. 06. 10:06","title":"A Ferrari nagyot hibázott, Hamilton behúzta az időmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","shortLead":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","id":"20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5abe60-4a4d-41cb-9a87-47126447cba3","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","timestamp":"2018. október. 07. 14:33","title":"Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s ezért határt kell szabni a sajtószabadságnak. A politikus osztrák újságíróknak azt is elmondta, hogy a londoni vezetők nem engedték őt 2016-ban a Brexit ellen kampányolni.","shortLead":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s...","id":"20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cd306b-9f4e-420a-b198-3c7ecab37ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","timestamp":"2018. október. 06. 17:07","title":"Juncker – határt kell szabni a sajtószabadságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a26ff-3f35-47de-8cc7-e1f39a56b59d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bizalmat szavazott a Manchester United vezetősége Jose Mourinho edzőnek, s bíznak abban, hogy a portugál edző képes lesz talpra állítani a csapatot.","shortLead":"Bizalmat szavazott a Manchester United vezetősége Jose Mourinho edzőnek, s bíznak abban, hogy a portugál edző képes...","id":"20181006_A_Manchester_United_vezetoi_meg_biznak_Mourinhoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14a26ff-3f35-47de-8cc7-e1f39a56b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29db9b55-7189-4ce3-abe7-2017dbc15255","keywords":null,"link":"/sport/20181006_A_Manchester_United_vezetoi_meg_biznak_Mourinhoban","timestamp":"2018. október. 06. 15:43","title":"A Manchester United vezetői még bíznak Mourinhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Az aukciósház egyelőre tanakodik, mi a teendő ilyen esetben.","id":"20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a03e65-00a4-4858-ba6b-251c609867ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181006_Az_egymillio_fontos_poen_iratmegsemmisito_aldozata_lett_egy_valodi_Banksy","timestamp":"2018. október. 06. 11:17","title":"Az egymillió fontos poén: iratmegsemmisítő áldozata lett egy valódi Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt miniszterelnök, Navaz Saríf öccsének, ezért nem tud részt venni a fontosnak tartott jövő vasárnapi időközi választáson.","shortLead":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt...","id":"20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccad9ff-ce03-464a-9085-f23c4f62b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","timestamp":"2018. október. 06. 14:47","title":"A pakisztáni ellenzék vezetőjét fogdában tartják a választási kampány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","id":"20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0984bd-9eb4-426c-a6db-ada8487a8958","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","timestamp":"2018. október. 07. 16:49","title":"Fluor Tomi nem tart következményektől, amiért leszardarabozta Erdogant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]