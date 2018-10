Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket győzelemre.","shortLead":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket...","id":"20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc926ec-f6b0-4279-8201-5d9f5d0a8787","keywords":null,"link":"/sport/20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","timestamp":"2018. október. 06. 17:36","title":"Edzőváltás után győzött a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b017e-7f96-407a-975a-ad0034c3693d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenkinek köszöni a támogatást, igyekszik a józanság útján maradni. ","shortLead":"Mindenkinek köszöni a támogatást, igyekszik a józanság útján maradni. ","id":"20181005_Ben_Affleck_rehab_alkoholizmus_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c10b017e-7f96-407a-975a-ad0034c3693d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a6958-60d8-4344-bf14-0885a0a37850","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Ben_Affleck_rehab_alkoholizmus_kozlemeny","timestamp":"2018. október. 05. 15:18","title":"Kijött a rehabról, közleményt adott ki Ben Affleck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","shortLead":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","id":"20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a305d5-4749-4288-b870-c729d6a81fcf","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","timestamp":"2018. október. 05. 19:22","title":"Luis Enrique menő módon hirdetett keretet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212a62c-03f1-4f6b-ba81-c481f5b8e268","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","timestamp":"2018. október. 05. 14:18","title":"Budapestre invitálja rajongóit Schwarzenegger – de cserébe kér is valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltozhat a lakosság számára legtöbb pénzügyi előnyt biztosító megtakarítási forma, a lakástakarék-pénztárak állami támogatása. Mi indokolhatja a változást? Hogyan hathat ez a lépés a meglévő másfél millió lakástakarék-pénztári ügyfélre és mivel kalkulálhatnak azok, akik a jövőben szeretnék megkezdeni lakáscélú megtakarításaikat. ","shortLead":"Megváltozhat a lakosság számára legtöbb pénzügyi előnyt biztosító megtakarítási forma, a lakástakarék-pénztárak állami...","id":"20181005_Komoly_valtozasok_johetnek_a_lakastakarekoknal_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e3f3ad-818d-485f-975f-22a40a021abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_Komoly_valtozasok_johetnek_a_lakastakarekoknal_erdemes_sietni","timestamp":"2018. október. 05. 15:21","title":"Komoly változások jöhetnek a lakástakarékoknál, érdemes sietni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","shortLead":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","id":"20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1fb8f3-3b60-4393-aab8-899bd6cf6b80","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","timestamp":"2018. október. 05. 12:52","title":"Végre megoldódtak Harry herceg és Meghan hercegné lakhatási problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]