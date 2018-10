Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","shortLead":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","id":"20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2667f57-b275-4f59-baaa-0d61b486780c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:24","title":"Jókora robbanás volt egy észak-ukrajnai városban, mentik az embereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is kezdi átvilágítani a listázott tisztviselőket.","shortLead":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is...","id":"20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b3d84d-ffbe-460d-9caa-0b43713d9370","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Szijjártóék bekérették a nagykövetet, mert Ukrajnában \"halállistát állítanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba türbéje síremlék felújítása úgy veti fel ezt a kérdést, hogy meg is válaszolja: nem. Vannak műemlékek, amelyeknek jobban áll, ha egy kicsit kopottabbak, fésületlenebbek. És Gül baba türbéje ilyen.","shortLead":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba...","id":"20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8c779-c683-4bf8-817b-8a7f3fcb6961","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","timestamp":"2018. október. 09. 14:00","title":"Gül baba türbéje: amikor a felújítás kiűzi a hely szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné Gül Babát. ","shortLead":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné...","id":"20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b15cde2-ccc7-4796-9cb1-7600e1e4c025","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","timestamp":"2018. október. 09. 16:01","title":"Gül Babát méltatta Orbán és Erdogan a türbeavatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump ezzel tudta le, hogy Brett Kavanaugh-ot korábban két nő is szexuális kényszerítéssel vádolta. ","shortLead":"Trump ezzel tudta le, hogy Brett Kavanaugh-ot korábban két nő is szexuális kényszerítéssel vádolta. ","id":"20181009_Trump_bocsanatot_kert_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_fobirotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605c1498-5763-427e-a5e7-7c70d1cb818b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Trump_bocsanatot_kert_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_fobirotol","timestamp":"2018. október. 09. 07:32","title":"Trump bocsánatot kért a szexuális erőszakkal megvádolt főbírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6edf9b-e5d1-4d51-8de6-e9f89fa96447","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó átszakított a kerítést, de a sofőr nem sérült meg. ","shortLead":"Az autó átszakított a kerítést, de a sofőr nem sérült meg. ","id":"20181009_Fotok_Sirokrol_kellett_leszedni_a_Farkasreti_temetobe_hajto_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6edf9b-e5d1-4d51-8de6-e9f89fa96447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f5a573-47b7-431a-ac5f-82b9380d6347","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_Fotok_Sirokrol_kellett_leszedni_a_Farkasreti_temetobe_hajto_autot","timestamp":"2018. október. 09. 18:24","title":"Fotók: Sírokról kellett leszedni a Farkasréti temetőbe hajtó autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","shortLead":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","id":"20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b75862f-7586-4a1a-9db4-d7030a4dd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","timestamp":"2018. október. 09. 13:21","title":"Eladó egy a múltból jött jövőautó, és nincs is több belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]