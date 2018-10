Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel az önkéntes tartalékosok száma. ","shortLead":"Egy kedden benyújtott javaslat szerint közel 8 ezer fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel...","id":"20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86450b8-f33f-43c5-a50b-cfd807b3b023","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jelentosen_megemelnek_a_hadsereg_letszamat","timestamp":"2018. október. 09. 17:08","title":"Jelentősen megemelnék a hadsereg létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosta Anita napokig enni sem tudott, miután combon szúrták a villamoson. A leletei negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","shortLead":"Rosta Anita napokig enni sem tudott, miután combon szúrták a villamoson. A leletei negatívak lettek, de lelkileg nagyon...","id":"20181010_Panikrohamai_vannak_a_nonek_akit_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24335cfc-b2b7-4111-aac1-7943fddc2482","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Panikrohamai_vannak_a_nonek_akit_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Pánikrohamai vannak a nőnek, akit tűvel szúrtak meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak járhatatlanná, emberek tűntek el, egy faluban négy életet is követelt a katasztrófa.","shortLead":"Szerdára virradó éjjel heves esőzések voltak a Spanyolországhoz tartozó szigeten, a megáradt patakok miatt utak váltak...","id":"20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5c2e5-0255-4bc6-bc48-35f8a0571d4f","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_5en_meghaltak_sokan_eltuntek_a_mallorcai_aradasok_soran__fotok_video","timestamp":"2018. október. 10. 13:45","title":"5-en meghaltak, sokan eltűntek a mallorcai áradások során – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","shortLead":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","id":"20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae5f53-6ee0-48d7-9885-411aaf91ea33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","timestamp":"2018. október. 10. 13:53","title":"Bruttó 190 ezres minimálbért akar jövőre a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797a242d-95a9-47d3-a9b3-b3e4beb39864","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Puzsér Róbert, nem közös baloldali induló, a Liberálisok saját utat járnak.","shortLead":"Nem Puzsér Róbert, nem közös baloldali induló, a Liberálisok saját utat járnak.","id":"20181011_A_Liberalisok_sajat_jeloltet_allitanak_fopolgarmesternek_aki_legalizalna_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=797a242d-95a9-47d3-a9b3-b3e4beb39864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe2ec9c-4495-40eb-b8a9-4d869f904f47","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Liberalisok_sajat_jeloltet_allitanak_fopolgarmesternek_aki_legalizalna_a_marihuanat","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"A Liberálisok saját jelöltet állítanak főpolgármesternek, aki legalizálná a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve az eddiginél tízszer gyorsabban képes diagnózist felállítani egy parkinsonos betegről.","shortLead":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve...","id":"20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b90a74-e1ee-4461-8833-f87699803a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","timestamp":"2018. október. 10. 11:03","title":"Elkészült a mesterséges intelligencia, amely 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán Viktornál a HVG Portré rovatában bemutatott Németh Angéla, a XV. kerület újdonsült ellenzéki polgármestere.","shortLead":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán...","id":"20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b53b736-08bb-4a5d-a662-1ad783da9850","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","timestamp":"2018. október. 11. 13:05","title":"Nem boldog az ellenzéki polgármester, hogy fel van írva Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]