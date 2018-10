Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","shortLead":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","id":"20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b359d87-ce4b-45ca-9a2f-65b17b32ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","timestamp":"2018. október. 24. 08:42","title":"Orvosok után társadalomkutatók is csatlakoztak a hajléktalanok kriminalizálása elleni tiltakozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér Róbert, miért nem tartja magát politikusnak.","shortLead":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér...","id":"20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061887bd-bc7c-4b07-a150-49a2690de241","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","timestamp":"2018. október. 24. 18:46","title":"Puzsér: Nem vagyok politikus, azok hazudnak, uszítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. 