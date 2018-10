Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","id":"20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102db27d-4a08-43c8-ae21-95634c3c377f","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","timestamp":"2018. október. 27. 10:12","title":"Termesztette és fogyasztotta is a drogot, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","shortLead":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","id":"20181027_autos_video_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3b99a0-9565-422c-b398-baec3ae5be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autos_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 27. 09:07","title":"Sok közúti őrültet láttunk már, de ez külön kategória - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé egy felvételt az eseményről.","shortLead":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé...","id":"20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd8d2bc-e5e5-4919-adf2-dd287f2fa2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","timestamp":"2018. október. 26. 15:11","title":"Móricz Zsigmonddal mondja el Bödőcs Tibor, milyen is a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek reggeltől 350 ezer ember szemetét nem szállítja el senki.","shortLead":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek...","id":"20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550c6d-a68b-4a56-b347-aaa3f9f2aebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","timestamp":"2018. október. 25. 21:53","title":"Péntektől tényleg nem viszik el a szemetet 116 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","shortLead":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","id":"20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35c850b-3361-4f67-bf2e-fc5383d4b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","timestamp":"2018. október. 26. 17:07","title":"Dolph Lundgrennel, a \"harmadik apostollal\" csinált zseniális reklámot a Volvo - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","shortLead":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","id":"20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b932a1b8-a7a8-4eed-822d-0f3b0cb124b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","timestamp":"2018. október. 26. 11:05","title":"Idén két órával kevesebb idő jutna a karácsonyi bevásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított villát adjon székhelyül Azbej Tristannak és csapatának. ","shortLead":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított...","id":"20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108cf94-48d9-46d4-92d3-1c580c02737c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","timestamp":"2018. október. 25. 19:42","title":"Egy Naphegy téri villát kap a Hungary Helpsért felelős államtitkárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]