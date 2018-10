Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5310998-743d-4915-bc7d-3d02a72c8f61","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikutatta, hogy a nők inkább hallgatják a pornót, és erre már érdemesnek tartotta vállalkozást alapítani.","shortLead":"Kikutatta, hogy a nők inkább hallgatják a pornót, és erre már érdemesnek tartotta vállalkozást alapítani.","id":"201840_a_nok_csak_hallgassanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5310998-743d-4915-bc7d-3d02a72c8f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80b09b-f6bf-4dcd-a0f9-e71b9b71006e","keywords":null,"link":"/kkv/201840_a_nok_csak_hallgassanak","timestamp":"2018. október. 27. 18:30","title":"Ez az erotikus portál \"igyekszik megszabadítani az erotikát a piszkosságtól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A teniszezőt a kazah Kukuskin győzte le.","shortLead":"A teniszezőt a kazah Kukuskin győzte le.","id":"20181026_Kikapott_a_negyeddontoben_ezzel_bucsuzik_Becstol_Fucsovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaf3b0-979d-4267-9b0a-fb1b6ccabf95","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Kikapott_a_negyeddontoben_ezzel_bucsuzik_Becstol_Fucsovics","timestamp":"2018. október. 26. 17:06","title":"Kikapott a negyeddöntőben, búcsúzik Bécstől Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg. ","shortLead":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével...","id":"20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1dd3f-5060-4e9d-b8b1-a889dff99a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","timestamp":"2018. október. 26. 14:02","title":"Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes történelmi leletek után a Petőfi híd lábánál nagyon régi sírkövek bukkantak elő a Duna alacsony vízállásának köszönhetően. ","shortLead":"Értékes történelmi leletek után a Petőfi híd lábánál nagyon régi sírkövek bukkantak elő a Duna alacsony vízállásának...","id":"20181026_sirko_duna_alacsony_vizallas_petofi_hid_nemetvolgyi_temeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c345e9eb-598a-4093-aa41-ee6fea7e5bbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_sirko_duna_alacsony_vizallas_petofi_hid_nemetvolgyi_temeto","timestamp":"2018. október. 26. 12:33","title":"Százéves sírkövek kerültek felszínre a Duna rekordalacsony vízállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé egy felvételt az eseményről.","shortLead":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé...","id":"20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd8d2bc-e5e5-4919-adf2-dd287f2fa2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","timestamp":"2018. október. 26. 15:11","title":"Móricz Zsigmonddal mondja el Bödőcs Tibor, milyen is a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","shortLead":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","id":"20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3ff2c-ea06-4464-a569-b051eac6fc18","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","timestamp":"2018. október. 26. 12:52","title":"Európai támogatást kapott Füst Milán-adaptációjához Enyedi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]