Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","shortLead":"Novák Katalin szerint a gyermekvállalásnak és az építőiparnak is lendületet adott az otthonteremtési program.","id":"20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd0274-56ea-4d42-af9b-f931394ecf8d","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Az_egygyerekesnek_uzent_a_csokkal_kapcsolatban_az_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 26. 10:26","title":"Az egygyerekeseknek üzent a csokkal kapcsolatban az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc ott folytatja, ahol Orbán Viktor a kétezres évek elején kényszerűen félbehagyta.","shortLead":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc...","id":"201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f4f79-44c9-41fa-8a99-751fad7a8be8","keywords":null,"link":"/kkv/201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","timestamp":"2018. október. 27. 07:30","title":"„Lassan enyém az egyetlen olyan ház a soron, amelyik nem Mészáros Lőrincé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet belőlük jópárat. ","shortLead":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet...","id":"20181027_auto_show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142df43-ac00-489d-b807-b63315dc0b57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_auto_show","timestamp":"2018. október. 27. 19:41","title":"Pillantson be a Budapesti Auto Show-ra! - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim pedig nem ment el szó nélkül a dolog mellett.","shortLead":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim...","id":"20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eefd-5f61-4424-9de8-4afbc87ecd0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","timestamp":"2018. október. 26. 14:03","title":"Félelmetes vagy vicces? Kína odaszúrt egyet Amerikának Donald Trump iPhone-jai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5310998-743d-4915-bc7d-3d02a72c8f61","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikutatta, hogy a nők inkább hallgatják a pornót, és erre már érdemesnek tartotta vállalkozást alapítani.","shortLead":"Kikutatta, hogy a nők inkább hallgatják a pornót, és erre már érdemesnek tartotta vállalkozást alapítani.","id":"201840_a_nok_csak_hallgassanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5310998-743d-4915-bc7d-3d02a72c8f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80b09b-f6bf-4dcd-a0f9-e71b9b71006e","keywords":null,"link":"/kkv/201840_a_nok_csak_hallgassanak","timestamp":"2018. október. 27. 18:30","title":"Ez az erotikus portál \"igyekszik megszabadítani az erotikát a piszkosságtól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság, az érintett 125 ezer család addig is gyűjtse a hulladékot, amígy a Katasztrófavédelem meg nem szervezi a szemét elvitelét. A cégnek 2,5 milliárd forintra lenne szüksége. A hiány oka többek közt a rezsicsökkentés. ","shortLead":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság...","id":"20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a60bf-5251-489d-bfc3-28c8ce5b1780","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 26. 15:12","title":"Hétfőtől napokig nem viszik el a szemetet - így üt vissza a rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánydöntés értelmében mostantól a kétgyermekes családokra is kiterjed a csok 10 millió forintos kedvező kamatú hitele. A változtatással az ingatlanszakértő szerint továbbra is a kétgyermekes családok jutnak kedvezőbb lehetőségekhez.","shortLead":"A kormánydöntés értelmében mostantól a kétgyermekes családokra is kiterjed a csok 10 millió forintos kedvező kamatú...","id":"20181026_Mar_eddig_is_a_ketgyerekesek_voltak_a_csok_nyertesei__allitja_a_szakember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6039a6fb-fac4-417c-9cb8-ce0330b98329","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Mar_eddig_is_a_ketgyerekesek_voltak_a_csok_nyertesei__allitja_a_szakember","timestamp":"2018. október. 26. 09:50","title":"Már eddig is a kétgyerekesek voltak a csok nyertesei – állítja a szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]