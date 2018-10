Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba38e4a7-6f78-4a9d-b0ff-1e0f9e13b607","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csaknem 600 ezer használt autót adtak-vettek idén szeptember végéig Magyarországon. Ez rekord.","shortLead":"Csaknem 600 ezer használt autót adtak-vettek idén szeptember végéig Magyarországon. Ez rekord.","id":"20181029_hasznaltautopiac_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba38e4a7-6f78-4a9d-b0ff-1e0f9e13b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb9b631-6314-4b93-ba87-210cbdb55b95","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_hasznaltautopiac_rekord","timestamp":"2018. október. 29. 15:27","title":"Ha ez így megy, majdnem egymillió használt autó cserél gazdát nálunk idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54d6c67-f975-48a1-bb54-4a9283fc435e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűk utcák fásítása igazi kihívás, a közlekedési és parkolási szabályok, valamint a járdák alatt futó közművezetékek szinte teljesen ellehetetlenítik a zöldítést.","shortLead":"A szűk utcák fásítása igazi kihívás, a közlekedési és parkolási szabályok, valamint a járdák alatt futó közművezetékek...","id":"20181030_Egyre_no_a_zoldfeluletek_iranti_igeny_Ujlipotvarosban_de_a_kozszolgaltato_ceg_csak_vakarja_a_fejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54d6c67-f975-48a1-bb54-4a9283fc435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2cc76-c07f-4dce-999e-0512cfc9d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Egyre_no_a_zoldfeluletek_iranti_igeny_Ujlipotvarosban_de_a_kozszolgaltato_ceg_csak_vakarja_a_fejet","timestamp":"2018. október. 30. 08:43","title":"Egyre nő a zöldfelületek iránti igény Újlipótvárosban, de a közszolgáltató cég csak vakarja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket. ","shortLead":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott...","id":"20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa25e52-7673-4ea7-bf09-b9f1ce234254","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 14:55","title":"Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már hosszabb ideje hallani arról, hogy saját videostreaming szolgáltatást indítana az Apple. A legújabb hírek szerint ez akár már jövőre startolhat több mint száz országban.","shortLead":"Már hosszabb ideje hallani arról, hogy saját videostreaming szolgáltatást indítana az Apple. A legújabb hírek szerint...","id":"20181030_apple_elofizeteses_streaming_szolgaltatas_2019_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb8a84-4e68-4389-9f66-b01e3f21bb2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_elofizeteses_streaming_szolgaltatas_2019_netflix","timestamp":"2018. október. 30. 15:33","title":"Hónapokon belül indulhat az Apple Netflix-gyilkos szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megingathatatlan.","shortLead":"A Fidesz megingathatatlan.","id":"20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd10066-8988-4b2f-968d-3ebc0a90467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f9d443-928e-4821-ae5c-42bc272af4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_LMP_nem_jutna_parlamentbe_tovabb_apad_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2018. október. 30. 12:41","title":"Az LMP nem jutna parlamentbe, tovább apad a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]