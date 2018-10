Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","shortLead":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","id":"20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd27814-99d5-4064-ad63-6132d7602d47","keywords":null,"link":"/sport/20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","timestamp":"2018. október. 01. 15:31","title":"Kassai 300 nap után újra BL-meccset vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","shortLead":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","id":"20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc8e2e4-5bd1-479a-8625-0ae0bcf8761e","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:47","title":"Újabb díjat nyert Bucsi Réka filmje, ezzel Oscar-esélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","shortLead":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","id":"20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe463-d885-4039-8ed7-6512b2aa1fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:56","title":"Túl sok a szemét körülöttük - inkább megszüntetik a szelektív hulladékgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.","shortLead":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő...","id":"20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ec70e2-6634-4729-8592-1f4d1d510ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","timestamp":"2018. október. 01. 19:03","title":"Ingyen letöltheti a legendás Magic kártyajáték új, számítógépes kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt. Az állatok most egy farmon vannak, de ott nem maradhatnak.","shortLead":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt...","id":"20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace06a1-4210-498c-a544-528637a11776","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","timestamp":"2018. október. 01. 10:52","title":"Hazahozzák a Franciaországban elgázolt magyar mesemondó szürke marháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]