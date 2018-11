Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","shortLead":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","id":"20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd151ed9-6410-4af8-959e-0d45054c49d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 19:32","title":"Büntetés helyett segítséget kellene nyújtani – roma érdekvédők is tiltakoznak a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","shortLead":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","id":"20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1876dd9b-46d7-4b28-9475-118fb1c72f58","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","timestamp":"2018. november. 01. 15:26","title":"Albán üzleteket és zászlót gyújtottak fel Athénban, nő a diplomáciai feszültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"","category":"vilag","description":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján ragadt 193 ember, őket csak most tudták kiszabadítani.","shortLead":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján...","id":"20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c99ddb-1058-4796-9553-fba903268e78","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","timestamp":"2018. október. 31. 17:55","title":"Majdnem 200 embert menekítettek ki Olaszország legmagasabb hegyi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","shortLead":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","id":"20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe7fb42-60e8-4992-86ae-ef1949bc4499","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","timestamp":"2018. október. 31. 18:58","title":"Gyanúsan sok végtaghiányos gyerek születik Franciaország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért a brit kormány, hogy a brit pénzügyi szolgáltatók addig hozzáférnek az európai piacokhoz, amíg a pénzügyi szabályozás nagyjából megegyezik az unióban és a szigeten.","shortLead":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért...","id":"20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b5395-4229-4b28-a57d-812bb6d42988","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","timestamp":"2018. november. 01. 09:06","title":"Brexit: mentőövet dobtak a bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","shortLead":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","id":"20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3de011-e747-468c-b85d-0bee8510a92c","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","timestamp":"2018. november. 01. 12:11","title":"Berúgott és elaludt egy reptéri munkás, 850 kilométerrel arrébb ébredt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","shortLead":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","id":"20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3422d76-9b67-4c69-b706-a861ea08375d","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","timestamp":"2018. november. 01. 08:55","title":"Lakhatást adott az MKKP egy hajléktalannak a kampánypénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]