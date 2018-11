Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes 8K-s felvételek készítésére. A NASA most be is mutatta az első ezzel készült videót.","shortLead":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes...","id":"20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f50e65-1603-47bd-b567-d157263b523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Lenyűgöző videót tett közzé a NASA a Nemzetközi Űrállomás belsejéről – kár, hogy szinte senki sem tudja megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753","c_author":"Földi Bence","category":"kultura","description":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában. Az alkotás szinte tökéletes, kár, hogy a szélesebb magyar közönség nem láthatja.","shortLead":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában...","id":"20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f72640-34bf-417d-9b73-274b4e969678","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","timestamp":"2018. november. 05. 20:30","title":"Röhrig Géza hány vallási előírást képes megszegni másfél óra alatt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","shortLead":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","id":"20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dc95af-53d9-4a34-bbda-c3bf4318cc67","keywords":null,"link":"/sport/20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","timestamp":"2018. november. 05. 13:03","title":"A Real Madrid stadionjában az sem marad le semmiről, akinek sürgős dolga akad a mellékhelyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos közvetítők, és a nagy távolság sem segíti a sikeres vásárlást.","shortLead":"A helyi ingatlanpiaci viszonyokat és jogrendszert nem ismerő magyar vásárlókat könnyen csőbe húzhatják a furfangos...","id":"20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9664607b-146c-4f0f-9be2-bf93031731f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6eba2e-c8ea-4615-8c10-6eb22b132d2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Igy_ne_vasaroljon_ingatlant_kulfoldon","timestamp":"2018. november. 05. 12:20","title":"Így ne vásároljon ingatlant külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is ötéves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat az építkezéseknek, kérdés, milyen tartalomhoz készül a forma.","shortLead":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat...","id":"201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adbb182-984f-4011-89e3-e34a46f9610e","keywords":null,"link":"/itthon/201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","timestamp":"2018. november. 04. 09:00","title":"A kultúrharcot a nagyberuházások frontján is vívják, és sok csata vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","shortLead":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","id":"20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec9c631-64d1-42f9-857a-87ad26fa37d5","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","timestamp":"2018. november. 05. 12:50","title":"Úgy megverték a Dunaszerdahely focistáját, hogy eltört az állkapcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]