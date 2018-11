Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2018. november. 05. 11:22","title":"Innen tudhatja, hogy közel van a kiégéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen előállítani. Ezek azért fontosak, mert segítik a csecsemők védekezését a betegségekkel szemben, idősek esetében pedig lassítanák a szellemi képességek romlását. A világ számos országában dolgozó professzor azt szeretné, ha magyar cégek és kutatóintézetek is bekapcsolódnának a termelésbe és a kutatásba. ","shortLead":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen...","id":"20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71607b78-10c8-482c-9afb-fdd7dc06b679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","timestamp":"2018. november. 06. 14:05","title":"Ha agyonverik is, jövőre elkészíti a magyar tudós a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","shortLead":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","id":"20181105_novicsok_autok_idegmereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d10f2-0239-4577-bb4e-e8b0713e8cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_novicsok_autok_idegmereg","timestamp":"2018. november. 05. 09:29","title":"Húsz autót, több százmillió forint értékben ástak a föld alá, mert rájuk kerülhetett a Novicsok idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták között említi a miniszterelnököt.","shortLead":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták...","id":"20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63988a6-53fa-4c26-940a-f977e9a37842","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","timestamp":"2018. november. 06. 15:11","title":"Félmeztelen, baseballütővel fenyegetőző Orbán került egy francia újság címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos tettet a szuperhősfilmekben.","shortLead":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos...","id":"20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e077acd5-9324-4ed7-99c9-bc357db102db","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","timestamp":"2018. november. 06. 10:40","title":"Szomorú, de Vasember erőszakosabb, mint Joker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek nevezett oslói megállapodás kisiklásában. Az ellentétek azóta is feloldhatatlanok, a jelenlegi vezetők pedig semmit sem tesznek azért, hogy ez változzon.","shortLead":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek...","id":"201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508c2be-e732-4b5b-be6b-30ddb39ae4e9","keywords":null,"link":"/vilag/201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","timestamp":"2018. november. 04. 19:30","title":"25 évvel Oslo után: Netanjahuval, Abbásszal és Trumppal nem lesz izraeli-palesztin béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]