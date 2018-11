Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Downing Street rögtön visszautasította a követelést. ","shortLead":"A Downing Street rögtön visszautasította a követelést. ","id":"20181109_Kilepett_a_brit_kormanybol_es_uj_Brexitnepszavazast_kovetel_Boris_Johnson_occse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768391e0-7d58-4dd1-b40a-f14165b7199c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kilepett_a_brit_kormanybol_es_uj_Brexitnepszavazast_kovetel_Boris_Johnson_occse","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Kilépett a brit kormányból és új Brexit-népszavazást követel Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett levegőjét.","shortLead":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett...","id":"20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9c91a2-5a11-4590-a45b-39b8be15e4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","timestamp":"2018. november. 09. 11:03","title":"Óriási ötlet: egy hatalmas toronnyal szívnák ki a szmogot a nagyvárosi levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ő akarta így, hanem az orvosai.","shortLead":"Nem ő akarta így, hanem az orvosai.","id":"20181109_Toth_Vera_lemondta_minden_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6104ff-cc04-4320-99cd-631956aa68d9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Toth_Vera_lemondta_minden_koncertjet","timestamp":"2018. november. 09. 14:14","title":"Tóth Vera lemondta minden koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen a téren is remek társ lehet. Az ismert Premiere Pro videóvágó programot fejlesztő Adobenak már van is ötlete, hogyan valósítaná ezt meg a gyakorlatban. ","shortLead":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen...","id":"20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddfffc-e051-42b4-a7ad-baa3c0e1489c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","timestamp":"2018. november. 08. 19:03","title":"Ha szokott videózni a mobiljával, ez az okosság önnek is tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","shortLead":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","id":"20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e8b-47d4-4c9a-af23-6163466f70ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Illegális szemétlerakóra bukkantak Hajdúböszörmény határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak rendkívüli helyzetben, az ország külső fegyveres megtámadása esetén korlátozhatná az internetes tartalmakat a kormány.","shortLead":"Csak rendkívüli helyzetben, az ország külső fegyveres megtámadása esetén korlátozhatná az internetes tartalmakat...","id":"20181109_internet_korlatozas_kulonleges_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42278e58-79c2-4d0f-9f88-5d67800c08cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_internet_korlatozas_kulonleges_jogrend","timestamp":"2018. november. 09. 13:17","title":"Mindenki nyugodjon le: nem zárja be a kormány az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]