[{"available":true,"c_guid":"8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","shortLead":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","id":"20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d79f0c-dd5f-4c0a-a0d9-afc809457261","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","timestamp":"2018. november. 10. 16:03","title":"A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette az Egyesült Államokat a kínai kommunistákkal még Mao elnök idejében. ","shortLead":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette...","id":"20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96beec90-fafa-49a2-b33b-aa0d97575726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","timestamp":"2018. november. 09. 13:00","title":"A történelem mégis megismétli önmagát? Kissinger Pekingben, békéltető küldetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","shortLead":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","id":"20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd781ad-4a31-47cc-8358-c60677934c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. november. 10. 10:27","title":"Olyannak is hitelt adtak, akinek nem lett volna szabad, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kivetik rá a népegészségügyi termékadót, literenként több mint ezer forintot. ","shortLead":"Kivetik rá a népegészségügyi termékadót, literenként több mint ezer forintot. ","id":"20181109_Komolyan_dragulni_fog_a_palinka_januartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e940e9c3-406b-4244-9ffa-22e97a82ed95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Komolyan_dragulni_fog_a_palinka_januartol","timestamp":"2018. november. 09. 19:26","title":"Komolyan drágulni fog a pálinka januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa961d-9e33-4e10-959e-ce2e5fee7f91","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","timestamp":"2018. november. 09. 16:25","title":"Tartóztassátok le az elnököt: új dallal jelentkezett Ice Cube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyre csak dráguló veszprémi uszodaprojektben nyilvánították érvénytelennek a közbeszerzéseken rendre kaszáló cégek pályázatát.","shortLead":"Az egyre csak dráguló veszprémi uszodaprojektben nyilvánították érvénytelennek a közbeszerzéseken rendre kaszáló cégek...","id":"20181109_Sokmilliardos_beruhazasrol_csuszott_le_ket_kormanybarat_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8534157-e02d-4302-8283-66833e3e139a","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Sokmilliardos_beruhazasrol_csuszott_le_ket_kormanybarat_ceg","timestamp":"2018. november. 09. 11:29","title":"Sokmilliárdos beruházásról csúszott le két kormánybarát cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","shortLead":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","id":"20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d345ba-ef7c-4063-8ece-9dc1fdaa4230","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 09. 14:02","title":"Verhofstadt pártcsaládjához csatlakozott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]