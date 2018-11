Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Imrét nagyon meglepte a gyorsan jött népszerűség.","shortLead":"Fekete Imrét nagyon meglepte a gyorsan jött népszerűség.","id":"20181110_Megtalaltak_a_Google_Street_View_foldon_elterulo_bicikliset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c172b-80e3-43f3-bfb3-f1485c6177d0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Megtalaltak_a_Google_Street_View_foldon_elterulo_bicikliset","timestamp":"2018. november. 10. 07:50","title":"Megtalálták a Google Street View földön elterülő biciklisét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát követnek a nemzetek. Megtartották az I. világháború végének századik évfordulója alkalmából rendezett párizsi megemlékezést. ","shortLead":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát...","id":"20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c39e4-16a2-490b-8d9d-04962aa1c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","timestamp":"2018. november. 11. 15:17","title":"Erről beszéltek a „nagy háború” végének századik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklósnak kedves építőipari cég szerint csúnyán elbánt velük a volt miniszter városának önkormányzata.","shortLead":"A Seszták Miklósnak kedves építőipari cég szerint csúnyán elbánt velük a volt miniszter városának önkormányzata.","id":"20181110_A_jogrend_sarba_tiprasat_emlegeti_a_kisvardai_stadion_epitoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa4b1fc-db0e-41ba-b00e-e4270b7a8c1b","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_A_jogrend_sarba_tiprasat_emlegeti_a_kisvardai_stadion_epitoje","timestamp":"2018. november. 10. 10:23","title":"A jogrend sárba tiprását emlegeti a kisvárdai stadion építője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"Gáti Júlia","category":"tudomany","description":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket, az informatikai rendszert is védeni kell a fertőzésektől.","shortLead":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket...","id":"201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4853d8-b685-4a84-b639-f64a7e7e1090","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","timestamp":"2018. november. 11. 16:30","title":"Zsarolásra és spamelésre is használhatják a feltört kórházi kartonunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok közös világhatalmáról beszélt.","shortLead":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok...","id":"20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2320f-fd31-4bb0-a6cf-86cde19df336","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","timestamp":"2018. november. 10. 16:09","title":"Zsidó világhatalomról, szabadkőművességről írt a Fidesz jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","shortLead":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","id":"20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc7a4e-6575-41ac-a2e7-762a57389f6a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:56","title":"Tizenegy halálos áldozata van az újabb jordániai áradásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","shortLead":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","id":"20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d17409-df9d-4b88-b989-9bd25ec42aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","timestamp":"2018. november. 11. 08:14","title":"Műholdképen nézheti meg, hogyan terjed a halálos kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]