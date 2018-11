Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1836a37d-e455-4ab5-a890-cfec0751fcef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aHang flashmobot szervezett, hogy átadhassák petíciójukat a szórakozóhely üzemeltetésének, de a biztonsági őrök ezúttal sem voltak túlságosan együttműködők.","shortLead":"Az aHang flashmobot szervezett, hogy átadhassák petíciójukat a szórakozóhely üzemeltetésének, de a biztonsági őrök...","id":"20181110_Aktivistak_demonstraltak_a_Gozsdu_Udvarban_ahova_korabban_nem_engedtek_be_egy_roma_tarsasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1836a37d-e455-4ab5-a890-cfec0751fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e8bc07-850e-412f-850a-a91dbba4ff15","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Aktivistak_demonstraltak_a_Gozsdu_Udvarban_ahova_korabban_nem_engedtek_be_egy_roma_tarsasagot","timestamp":"2018. november. 10. 16:56","title":"Aktivisták demonstráltak a Gozsdu Udvarban, ahová korábban nem engedtek be egy roma társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","shortLead":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","id":"20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c56aa3-06b7-48c8-bf48-6a3f2ab0ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","timestamp":"2018. november. 09. 18:10","title":"Népszava: Két helyettes államtitkár is távozik az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","shortLead":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","id":"20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290f5b8-fbcd-419d-9cc5-11e88f440715","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Káprázatos videó a Szeged határában vonuló darvakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ácson Lakatos Béla helyére választanak polgármestert.","shortLead":"Ácson Lakatos Béla helyére választanak polgármestert.","id":"20181111_Momentumos_jelolt_csap_ossze_a_Fidesszel_a_fovarosi_idokozi_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aff3e0-3398-4f43-acaa-bd4b09d1716d","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Momentumos_jelolt_csap_ossze_a_Fidesszel_a_fovarosi_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. november. 11. 09:24","title":"Momentumos jelölt csap össze a Fidesszel a fővárosi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát követnek a nemzetek. Megtartották az I. világháború végének századik évfordulója alkalmából rendezett párizsi megemlékezést. ","shortLead":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát...","id":"20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c39e4-16a2-490b-8d9d-04962aa1c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","timestamp":"2018. november. 11. 15:17","title":"Erről beszéltek a „nagy háború” végének századik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszkinek hamarosan börtönbe kell vonulnia, de a macedón parlament nem szavazta meg mandátumának visszavonását.","shortLead":"Nikola Gruevszkinek hamarosan börtönbe kell vonulnia, de a macedón parlament nem szavazta meg mandátumának...","id":"20181109_Bortonbuntetesre_iteltek_megis_kepviselo_maradhat_Orban_macedon_szovetsegese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc039188-dddb-4852-9359-7152b1ad6ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Bortonbuntetesre_iteltek_megis_kepviselo_maradhat_Orban_macedon_szovetsegese","timestamp":"2018. november. 09. 20:30","title":"Börtönbüntetésre ítélték, mégis képviselő maradhat Orbán macedón szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","shortLead":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","id":"20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17aa96-21bb-43f6-a790-cbc78e93bcb0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:22","title":"Hősként ünnepelik a férfit, aki bevásárlókocsival próbált szembeszállni a terroristával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök az agyba jussanak, és érelzáródást idézzenek elő.","shortLead":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök...","id":"20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8d8914-2dd1-4bd2-bac5-7cbac6e59a55","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Újfajta eljárással segíthetnek a jövőben a szívritmuszavaros betegeken magyar orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]