Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","shortLead":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","id":"20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96728f3-eec2-45ab-b3ef-bf2a3951bf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","timestamp":"2018. november. 11. 09:36","title":"20 ezer elektromos kerékpár lesz a párizsi e-Bubiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","shortLead":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","id":"20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6584f902-4988-440b-9dbc-ecceaadc4b59","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","timestamp":"2018. november. 10. 18:01","title":"Bezár a józsefvárosiakat mérgező Metal-Art Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dda19ef-921a-48f2-b69e-31ebb0a94383","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Long, miután megölte a személyzet több tagját, posztolt az egyik közösségi oldalra, majd folytatta a lövöldözést.","shortLead":"David Long, miután megölte a személyzet több tagját, posztolt az egyik közösségi oldalra, majd folytatta a lövöldözést.","id":"20181110_Az_elet_unalmas_szoval_miert_ne__meszarlas_kozben_posztolt_a_kaliforniai_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dda19ef-921a-48f2-b69e-31ebb0a94383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4bcb8a-fa83-42e2-a6ab-fcb588e3dc8b","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Az_elet_unalmas_szoval_miert_ne__meszarlas_kozben_posztolt_a_kaliforniai_lovoldozo","timestamp":"2018. november. 10. 10:39","title":"„Az élet unalmas, szóval miért ne?” – mészárlás közben posztolt a kaliforniai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","shortLead":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","id":"20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4bc986-8fe3-4673-b0a9-79714230098e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","timestamp":"2018. november. 12. 06:10","title":"Összeesett és meghalt egy ember a Keleti pályaudvarnál vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","shortLead":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","id":"20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc11bb6c-e792-4530-9905-f789db799a90","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:08","title":"Katy Perryt teljesen kiborította Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]