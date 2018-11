Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Galaxy svéd futballistáját választották a legjobb új játékosnak az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A Los Angeles Galaxy svéd futballistáját választották a legjobb új játékosnak az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban.","id":"20181113_zlatan_ibrahimovic_los_angeles_galaxy_ev_ujonca_mls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaffda6-b4cc-41cd-8934-3c559a975fdc","keywords":null,"link":"/sport/20181113_zlatan_ibrahimovic_los_angeles_galaxy_ev_ujonca_mls","timestamp":"2018. november. 13. 12:09","title":"37 évesen lett az év újonca Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette: olyan közös európai hadsereg kell, amely - ha kell- Oroszországgal, Kínával, de az Egyesült Államokkal szemben is megvédi Európát.","shortLead":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette...","id":"20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b9d683-f053-4062-b887-6a1fa162e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Macron jól felhúzta Trumpot az európai fegyvereket Európának tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is...","id":"20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bfceb-7e4f-4469-a4ce-907ab7e45cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","timestamp":"2018. november. 11. 16:27","title":"Köd és nap a jövő héten - majd jön a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten csak kiadós csapadék segítene. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten...","id":"20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c82228-e161-45d6-9790-c8d83c0c540e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. november. 12. 19:57","title":"Elég világvége-hangulatú előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is biztosnak tűnik.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is...","id":"20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed48ae-f32d-4a10-ae16-3e5f4ec46cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 12. 11:43","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]