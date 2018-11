Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is visszafordíthatatlan károkat okoz a jégsapkában szakértők szerint. ","shortLead":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is...","id":"20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da873eef-f8f9-4f19-ac1d-b00486c4ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","timestamp":"2018. november. 15. 10:33","title":"Tehetünk még valamit, vagy már késő? Katasztrofális tengerszint-emelkedést jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5281f1-5947-4987-8f8f-bbe3fc8dbbf1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November közepén csodálatosan áttetsző a tenger az olaszországi Puglia tartomány városkájában, Monopoliban, de sajnos így minden vízbe hajigált szemét is jól kivehető. Önnek sikerül például megtalálni a tortalapátot?","shortLead":"November közepén csodálatosan áttetsző a tenger az olaszországi Puglia tartomány városkájában, Monopoliban, de sajnos...","id":"20181115_Talalja_meg_ezeken_a_kepeken_az_oda_nem_illo_targyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5281f1-5947-4987-8f8f-bbe3fc8dbbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5ee916-803a-47cc-8e33-4b1bd15de02b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Talalja_meg_ezeken_a_kepeken_az_oda_nem_illo_targyakat","timestamp":"2018. november. 15. 12:01","title":"Tessék, egy feladvány: találja meg a képeken az oda nem illő tárgyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen koncepcióautó.","shortLead":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen...","id":"20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f859e939-02ea-4092-9663-84a9e72917ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2018. november. 14. 16:16","title":"Csodás antik autógyűjtemény is odaveszett a kaliforniai tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c693b28-421e-487f-b83b-e9fbe4dcea21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stúdió K közösségi oldalán kér segítséget, mivel a támogatás eltörlésével bevételük nagy részétől elesnek.","shortLead":"A Stúdió K közösségi oldalán kér segítséget, mivel a támogatás eltörlésével bevételük nagy részétől elesnek.","id":"20181114_Adomanyokkal_probal_eletben_maradni_egy_szinhaz_a_kulturtao_megszuntetese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c693b28-421e-487f-b83b-e9fbe4dcea21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009206a3-7421-41f7-b198-4c1781feeb9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Adomanyokkal_probal_eletben_maradni_egy_szinhaz_a_kulturtao_megszuntetese_utan","timestamp":"2018. november. 14. 13:51","title":"Adományokkal próbál életben maradni egy színház a kultúr-tao megszüntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón miniszterelnök. Orbán jót nevetett azon, hogy Gruevszki nála aludt volna.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt nem árulta el, melyik országban adta be menedékkérelmét a volt macedón...","id":"20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9081bee-f040-458b-90b5-bac04470633c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ab5cc-6bbb-4d6c-82b9-a859f1c96482","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gulyas_Gergely_elarulta_hogyan_erkezett_utlevel_nelkul_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 15. 10:40","title":"Gulyás Gergely elárulta, hogyan érkezett útlevél nélkül Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]