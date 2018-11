Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","shortLead":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","id":"20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08103c-a575-4a77-bfd3-2fa5bda0f99c","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","timestamp":"2018. november. 23. 10:04","title":"Centiken múlt, hogy nem ütötték el a szabályosan közlekedő gyalogost Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7ef0a-b79e-4628-ae0d-72cae96d9c81","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","timestamp":"2018. november. 23. 12:57","title":"Marabu Féknyúz: Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem divatterepjáró, hanem egy régivágású kombi, és turbó sincs a motorján, vagyis e tekintetben nem egy túl trendi autó a 6-os Mazda. Ettől persze még bőven lehet remek választás, máris jövünk a részletekkel.","shortLead":"Nem divatterepjáró, hanem egy régivágású kombi, és turbó sincs a motorján, vagyis e tekintetben nem egy túl trendi autó...","id":"20181124_arral_szemben_teszten_az_uj_mazda_6_sportkombi_szivo_benzinmotor_skyactive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e58eb-7e3b-4a90-89a3-4fdbea2bf6c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_arral_szemben_teszten_az_uj_mazda_6_sportkombi_szivo_benzinmotor_skyactive","timestamp":"2018. november. 24. 10:00","title":"Árral szemben: teszten az új Mazda 6 sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdd4ed7-83b4-4f94-ad43-1d69eb5ee2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","timestamp":"2018. november. 23. 05:20","title":"Mától kicsit olcsóbban tankolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","shortLead":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","id":"20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5457b-0dc0-4d17-8969-ccb99feafadd","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. november. 23. 13:21","title":"Meg szabad különböztetni az idén és a korábban született gyerekeket – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv átdolgozott tervezetéből. Az óvoda és az iskola közé ékelt előkészítő évfolyam terve ellen több szakmai szervezet is tiltakozott.","shortLead":"Nem lesz nulladik évfolyam az általános iskolákban, az erről szóló részt legalábbis kihúzták az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eb8fd2-aac0-45cf-a777-e334887b6733","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meggondolta_magat_a_kormany_nem_lesz_kilenceves_az_iskola","timestamp":"2018. november. 23. 08:15","title":"Meggondolta magát a kormány, nem lesz kilencéves az általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf66f785-c5f2-4056-bd3d-55ddd029fffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiuk menyasszonyának apja lőtte le a békásmegyeri óvónőt, a két család korábban jó viszonyban volt, a fiatalok esküvőre készültek. ","shortLead":"A fiuk menyasszonyának apja lőtte le a békásmegyeri óvónőt, a két család korábban jó viszonyban volt, a fiatalok...","id":"20181123_Megszolalt_a_Bekasmegyeren_lelott_no_ferje_eskuvore_keszult_a_ket_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf66f785-c5f2-4056-bd3d-55ddd029fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2111440-e4df-4e24-8657-e59bba86848a","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megszolalt_a_Bekasmegyeren_lelott_no_ferje_eskuvore_keszult_a_ket_csalad","timestamp":"2018. november. 23. 19:56","title":"Megszólalt a Békásmegyeren lelőtt nő férje: esküvőre készült a két család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]