[{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősen régóta húzódó úgy újabb fejezeteként az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt felel az Apple az App Store monopolhelyzete és a minden vásárlás után zsebre vágott nagy részesedés miatt.","shortLead":"Egy meglehetősen régóta húzódó úgy újabb fejezeteként az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt felel az Apple...","id":"20181130_apple_app_store_monopolhelyzet_per_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36483b0c-96ec-44df-849c-7f6a46471f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_apple_app_store_monopolhelyzet_per_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2018. november. 30. 13:03","title":"Bíróság előtt kell felelnie az Apple-nek az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181129_Konok_Petert_Schmidt_Maria_tortenelem_dozsa_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379cb112-18ff-43cb-adaa-1a676dfc53de","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Konok_Petert_Schmidt_Maria_tortenelem_dozsa_laszlo","timestamp":"2018. november. 29. 20:26","title":"Konok Péter egyetlen mondattal semmisítette meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát fejlesztett a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat által bejelentett DeepRay célja, hogy felismerje azokat a rosszindulatú kódokat, amelyeket a bűnözők különböző álcázási módszerekkel újracsomagoltak.","shortLead":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát...","id":"20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce268439-ea9f-402e-b2fe-20edd969a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 10:03","title":"Vírusirtó: olyan ez, mintha egy terrorista újra és újra megpróbálna felcsempészni egy fegyvert egy repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá pénzt, de ez sem elég, ezért inkább áthelyezték a gyerekeket máshova, a pénzből pedig üres üzemcsarnokokat épít Pécs.","shortLead":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá...","id":"20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee078c2f-2464-4629-846f-ff2b97cacc60","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","timestamp":"2018. november. 30. 21:27","title":"Nincs pénz a pécsi iskola felújítására, 750 gyereket helyeztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába állt az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész mellé, a Parlament kormánypárti többsége nagyon nem akarja, hogy „bárki” felülbírálja magyar titkosszolgálatok döntéseit.","shortLead":"Hiába állt az Alkotmánybíróság a legfőbb ügyész mellé, a Parlament kormánypárti többsége nagyon nem akarja...","id":"20181130_A_fedoneve_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5775b0b-b309-4b75-bcdc-12e2e68a6b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_fedoneve_parlament","timestamp":"2018. november. 30. 13:12","title":"A fedőneve: parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557ce104-8f01-4e7f-8af0-1df3fcb2b7d1","keywords":null,"link":"/elet/20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","timestamp":"2018. november. 30. 12:06","title":"Megdöbbentő fotómontázsokkal sokkol egy török művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holding magabiztosan indulhat neki 2019-nek.","shortLead":"A Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holding magabiztosan indulhat neki 2019-nek.","id":"20181129_A_printpiac_reklambevetelenek_csaknem_felet_szerezheti_meg_az_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c665b-0ff0-4c86-aaea-5949e77fbf60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_A_printpiac_reklambevetelenek_csaknem_felet_szerezheti_meg_az_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvany","timestamp":"2018. november. 29. 18:13","title":"A printpiac reklámbevételének több mint felét szerezheti meg a fideszes médiaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos magánrepülőjét, és nem fél senki bukásától – erről is beszélt Vida József, aki az e heti HVG Portré rovata mutatott be.","shortLead":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos...","id":"20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd104a69-c67c-481c-9497-c794c67dce02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","timestamp":"2018. november. 29. 13:11","title":"Mészáros Lőrinc kötötte be a gázt a Takarékbank vezérigazgatójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]