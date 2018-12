Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","shortLead":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","id":"20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339729c1-8ad2-48b4-a447-6138af9db929","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","timestamp":"2018. december. 02. 09:59","title":"Elárverezik Frank Sinatra személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","shortLead":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","id":"20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f421ed-f7b7-4e86-97b3-09d091bf644b","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","timestamp":"2018. december. 01. 22:01","title":"Két milliárdot költ mexikói templomokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","shortLead":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","id":"20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca76c63-309e-4c85-be27-bebf4e4305d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","timestamp":"2018. december. 02. 09:48","title":"Ma is lesznek választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","shortLead":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","id":"20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e77f10-61f4-4fbf-a0b3-61a845ed2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","timestamp":"2018. december. 03. 10:06","title":"Budapesttől is elbúcsúzik a Slayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának az indulását. A remények szerint a tokiói olimpiát is így fogja adni a csatorna.","shortLead":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának...","id":"20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19106d89-7f51-4e88-987c-1cae85d495c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","timestamp":"2018. december. 02. 16:01","title":"Japán a 2001 Űrodüsszeia filmmel indította a világ első 8K tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","shortLead":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","id":"20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2befdcf-caab-4c82-84da-ffef3c4afe51","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","timestamp":"2018. december. 03. 16:37","title":"Visszafogott közleményt adott ki az amerikai külügy a CEU távozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","shortLead":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","id":"20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c681a-efdf-4de7-8c5c-e5e13429c7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 17:42","title":"Orbán volt minisztere nem hitte volna, hogy költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]