[{"available":true,"c_guid":"9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","id":"20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa15af-23b9-4346-9c8e-d8d40a27af41","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","timestamp":"2018. december. 03. 14:35","title":"Paprikaspray miatt kellett kiüríteni egy kölni metróállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel az amerikai kormányzat egyetlen magas rangú tisztségviselője, aki meghallgatta a Hasogdzsi meggyilkolásakor az isztambuli konzulátuson készült hangfelvételt.","shortLead":"Gina Haspel az amerikai kormányzat egyetlen magas rangú tisztségviselője, aki meghallgatta a Hasogdzsi meggyilkolásakor...","id":"20181204_Hasogdzsigyilkossag_A_CIA_igazgatoja_zart_korben_tajekoztatja_a_szenatust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5956c87e-852d-425d-8244-c290279059cd","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Hasogdzsigyilkossag_A_CIA_igazgatoja_zart_korben_tajekoztatja_a_szenatust","timestamp":"2018. december. 04. 05:57","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: a CIA igazgatója zárt körben tájékoztatja a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert képregényt olvasni jó.","shortLead":"Mert képregényt olvasni jó.","id":"20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d3644-ff30-4ce2-8b6c-cdec946fb532","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 07:36","title":"Ilyen még nem volt: képregénykönyvtár nyílik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","id":"20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb32b547-16da-4ce1-ae6b-2beb11136357","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","timestamp":"2018. december. 04. 14:22","title":"Nincs adóigazolványa? Ugorhat a jövő évi horgászengedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos zacskót spóroltak meg.","shortLead":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos...","id":"20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c0bb9-1db8-45c6-b5da-aa08cb2a2eec","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Az ausztrálok meglépték a lehetetlent: 80 százalékkal kevesebb műanyag zacskót használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","shortLead":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","id":"20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc86e49-6367-455a-9c2f-aabd124c4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","timestamp":"2018. december. 05. 10:03","title":"Köszönjön most rá a Google asszisztensére, a Télapó fog válaszolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]