[{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet több túlóra.","shortLead":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet...","id":"20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc61d6d-dac6-4c50-9cee-f4e99a9b7079","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Újabb csavar a „rabszolgatörvénynél”: mégsem annyira hátrál meg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából két hónap múlva rántja majd le a leplet a Samsung a 2019-es csúcsmobiljáról, de úgy tűnik, a készüléket a kiszivárgott fotókon már most meg lehet nézni.","shortLead":"Nagyjából két hónap múlva rántja majd le a leplet a Samsung a 2019-es csúcsmobiljáról, de úgy tűnik, a készüléket...","id":"20181207_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75663d9f-f093-49c7-bad6-2c0ebaa9239f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 07. 18:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen lehet a februárban érkező Samsung Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki vizsgálat: a 16 pénzügyi intézményt érintő vizsgálatsorozatban 13,65 millió forint bírságot szabtak ki, és a hibák kijavítására kötelezte a társaságokat.","shortLead":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki...","id":"20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a900a94-efb7-4e89-82f1-d85be965e601","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","timestamp":"2018. december. 07. 12:44","title":"Megvizsgálta az MNB, mennyire fair a bankok hitelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","shortLead":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","id":"20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c0ade-5583-458e-a67d-b7f4c76b53f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","timestamp":"2018. december. 07. 12:55","title":"Orbán nyitotta meg, most bezár a budapesti luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek az ilyesmire gerjedő sörisszák, hogy ilyen tájt is számíthatnak újdonságra. A napokban debütált új csatosokat akár a Mikulás is hozhatta volna nekik.\r

