[{"available":true,"c_guid":"3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design alapítója. A romák társadalmi integrációját a tradicionális cigány motívumok újragondolásával képviselő tervező nemrég az Európai Parlament Európai Polgár díjában részesült. ","shortLead":"„Az én cigány ruháim magyarul szólalnak meg” – mondja Varga Erika, a világ első roma divat stúdiója, a Romani Design...","id":"20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d908559-62d4-4999-9bd2-db371110a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9b7ff6-2e32-4985-b4bb-18caa60b4b42","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Varga_Erika_Automatikusan_mukodnek_a_szalonrasszista_attitudok","timestamp":"2018. december. 09. 20:00","title":"Varga Erika: Automatikusan működnek a „szalonrasszista” attitűdök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad921892-3f65-4d2f-8d26-3d41bdc88f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komplett technológiák tűnhetnek el a növénytermesztésből a tirám és dikvát kivezetése miatt - állítja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).","shortLead":"Komplett technológiák tűnhetnek el a növénytermesztésből a tirám és dikvát kivezetése miatt - állítja a Nemzeti...","id":"20181210_Elterjedt_hatoanyagokat_tiltott_be_az_EB_gondban_lesznek_a_gazdak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad921892-3f65-4d2f-8d26-3d41bdc88f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07ad794-29b6-456b-8dd2-97088826ba6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Elterjedt_hatoanyagokat_tiltott_be_az_EB_gondban_lesznek_a_gazdak","timestamp":"2018. december. 10. 13:23","title":"Elterjedt hatóanyagokat tiltott be az EB, gondban lesznek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","shortLead":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","id":"20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c819b5b9-1a41-40bb-88e2-845895ad23d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","timestamp":"2018. december. 09. 17:50","title":"Lavina Romániában: meghalt egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját szoftverboltjára terelje a játékosok figyelmét. ","shortLead":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját...","id":"20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3465b67f-a835-4e30-86ec-b11cc43a33f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","timestamp":"2018. december. 11. 13:03","title":"Ez azért nem gyenge: egész évben ingyen fognak játékokat osztogatni, kéthetente jön az újabb csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt. Két időszakot is problematikusnak tart az ügyészség: az első a 2011-2015-ös periódust érinti, a második pedig a 2018-ban zárult három évet. ","shortLead":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt...","id":"20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa73b6-fed2-4b0b-aa04-48476cf5a888","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","timestamp":"2018. december. 10. 10:20","title":"A japán „hóhér” és a mohó cégvezér, vádat emeltek az autóipar Carlos királya ellen Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","shortLead":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","id":"20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44718003-d574-420b-af6d-714a814d5489","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","timestamp":"2018. december. 10. 10:05","title":"Mint a filmekben: részeg fiatal hajtott rá a Spanyol lépcsőre Rómában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6db376-bc00-4293-9d5d-b1ac131e9a33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londonban játszódó új kémregény a 87 éves író 25. könyve lesz. Az Agent Running in the Field jövő év októberében érkezik. ","shortLead":"A Londonban játszódó új kémregény a 87 éves író 25. könyve lesz. Az Agent Running in the Field jövő év októberében...","id":"20181211_Jovore_erkezik_John_le_Carre_uj_regenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6db376-bc00-4293-9d5d-b1ac131e9a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e776c4-c79a-49f3-b323-903cfefe9f1d","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Jovore_erkezik_John_le_Carre_uj_regenye","timestamp":"2018. december. 11. 10:27","title":"Jövőre érkezik John le Carré új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]