[{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","shortLead":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","id":"20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e6b10-b46d-4b17-8575-526cf6190741","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","timestamp":"2018. december. 11. 06:22","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka az egyedüli magyar továbbjutó a nyitónapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A finalisták között a Donald Trump ügyvédjét szexuális erőszakkal vádoló nő is szerepelt még.","shortLead":"A finalisták között a Donald Trump ügyvédjét szexuális erőszakkal vádoló nő is szerepelt még.","id":"20181211_A_brutalis_kegyetlenseggel_meggyilkolt_szaudi_ujsagiro_lett_az_ev_egyik_embere_a_Timenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd33955f-f0e5-4fb9-aae6-6edf6604ab69","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_brutalis_kegyetlenseggel_meggyilkolt_szaudi_ujsagiro_lett_az_ev_egyik_embere_a_Timenal","timestamp":"2018. december. 11. 14:35","title":"A megölt és bebörtönzött újságírók lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","id":"20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9849f-30a5-4c8c-a439-feee91348996","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","timestamp":"2018. december. 12. 12:59","title":"Kocsis Máté Tordai Bencének: Büdös a szád, állj már arrébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai jótékonysági sütivásárok, és azóta mindenki a tökéletes sütivel próbálja a csúcsra járatni a bevételt, hogy a csoport vagy az osztály a lehető legtöbb adományt gyűjthesse össze. Pedig nem mindenkinek sikerül az a tökéletes süti. Sütivásár szubjektív.","shortLead":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai...","id":"20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b5d52-8ed0-4458-b772-346c31f431f4","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","timestamp":"2018. december. 11. 10:50","title":"Mert pont egy iskolai sütivásár hiányzik még a decemberi hajtásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","shortLead":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","id":"20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdfde4f-6935-4df0-979a-ba1c4ce6eeaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","timestamp":"2018. december. 11. 20:36","title":"Az oroszok nem számolnak Paks II. további csúszásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6271955-3225-4949-a09b-417d6d3a0224","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összegyűjtik a jogsértő webáruházak adatait.","shortLead":"Összegyűjtik a jogsértő webáruházak adatait.","id":"20181212_Karacsony_elott_szall_ra_a_webaruhazakra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6271955-3225-4949-a09b-417d6d3a0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441992-34ac-4883-8574-0d314eb6ccac","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Karacsony_elott_szall_ra_a_webaruhazakra_a_kormany","timestamp":"2018. december. 12. 10:48","title":"Karácsony előtt száll rá a webáruházakra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve alatt fut, de a pénzt a magyar kormány biztosítja. Világszínvonalú kórház épül Kárpátalján.","shortLead":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve...","id":"20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9294f6af-e1b5-41ca-9e8d-140dfdd8685a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","timestamp":"2018. december. 11. 09:58","title":"Magyar kórház épül Ukrajnában, de csak magyarok használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]