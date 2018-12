Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját szoftverboltjára terelje a játékosok figyelmét. ","shortLead":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját...","id":"20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3465b67f-a835-4e30-86ec-b11cc43a33f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","timestamp":"2018. december. 11. 13:03","title":"Ez azért nem gyenge: egész évben ingyen fognak játékokat osztogatni, kéthetente jön az újabb csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb élőlényekre bukkannak. Egy már fellelt organizmus például mélyen a tengerfenék alatt, 121 Celsius-fokon érzi jól magát. ","shortLead":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb...","id":"20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8941b-680f-4016-a443-7555b87c4989","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","timestamp":"2018. december. 11. 17:33","title":"Ugyanolyan sokszínű élővilág rejtőzik a talpunk alatt is, mint a felszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő változásokat hoz. ","shortLead":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő...","id":"20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7341281-f2b6-411c-a15e-9279e3294a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 12. 16:03","title":"Holnap kiderül: áttörést ígér az telefonok okosságában a chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","shortLead":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","id":"20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608afef5-d6e5-4e60-95dc-c0a463ea88b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","timestamp":"2018. december. 12. 16:33","title":"NYT: Kínai hackerek lopták el a Marriott vendégeinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f567dac-175f-49b8-a88a-c09431011625","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkárt a parlament szerdai szavazása előtt kérdeztük a rabszolgatörvényről, ami szerinte nem az. ","shortLead":"A családügyi államtitkárt a parlament szerdai szavazása előtt kérdeztük a rabszolgatörvényről, ami szerinte nem az. ","id":"20181212_Novak_Katalin_A_torveny_a_penzkereses_szabadsagat_adja_meg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f567dac-175f-49b8-a88a-c09431011625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2529c-c05e-4d3a-852f-590284afebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Novak_Katalin_A_torveny_a_penzkereses_szabadsagat_adja_meg__video","timestamp":"2018. december. 12. 10:20","title":"Novák Katalin: A törvény a pénzkeresés szabadságát adja meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország vezetésére vállalkozik. Antall József miniszterelnöki tevékenységének megítélése mindazonáltal máig vitatott. Egyesek szerint az ő megfontoltságára volt szüksége az országnak a békés átmenethez, mások viszont úgy vélik, az ezredfordulóhoz közeledve inkább a múlt felé fordult példákért, mintsem egy korszerű Magyarországot építsen. Akárhogy is legyen, kormányzása idején az ország döntő lépéseket tett azért, hogy a nyugati világhoz közeledjen, ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Kormánya bukását már nem élte meg. Súlyos beteg volt, de a gyógyulás helyett ő vállalt feladatát választotta, a gyilkos kór pedig végzett vele. Éppen 25 éve hunyt el. Rá emlékszünk most képgalériánkkal.","shortLead":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország...","id":"20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a58d8d3-4e3f-4967-b546-afd226ae4115","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","timestamp":"2018. december. 12. 13:05","title":"25 éve halt meg Antall József, a rendszerváltás miniszterelnöke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","shortLead":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","id":"20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffcf66d-d4a0-4571-ab44-a0e533434847","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Orbán: A keresztény kultúrára lőttek Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]