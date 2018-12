Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481ee8e8-c36f-4c48-a1cf-97e4765e8d53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak épp rosszkor. ","shortLead":"Csak épp rosszkor. ","id":"20181212_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481ee8e8-c36f-4c48-a1cf-97e4765e8d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d619e146-e682-4bcc-a857-30aa93a01936","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek_elozetes","timestamp":"2018. december. 12. 14:53","title":"Dobó Kata Kölcsönlakásában mindenki a szexre hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","shortLead":"Az étterem üres volt, az épület mellett elhaló segélykiáltásokat hallottak.","id":"20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9ee7e5-8785-429f-a0b7-5cadeff8020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fef58-5211-42d9-96a8-24651c890387","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Beszorult_egy_ferfi_az_etterem_zsiros_szellozojebe_es_csak_ket_nap_mulva_talaltak_ra","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Beszorult egy férfi az étterem zsíros szellőzőjébe: csak két nap múlva találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít a részben víz alá került város leleteire.","shortLead":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít...","id":"20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee54f20c-a860-43a7-97de-7d5fd408c4c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","timestamp":"2018. december. 14. 06:54","title":"Víz alatti múzeumot építenek a kétezer éves civilizáció kincseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint vannak áldozatok – jelentette a CNN Türk török hírtelevízió csütörtökön.","shortLead":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint...","id":"20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c3956-8753-4d1e-b820-95e391776711","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","timestamp":"2018. december. 13. 06:30","title":"Felüljárónak rohant egy vonat Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","shortLead":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d07bd-3f22-4b76-a613-25316370464a","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 12. 17:50","title":"Női kézilabda-Eb: győzött Norvégia, a magyaroknak hatalmas bravúr kell a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie.","shortLead":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött...","id":"20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10b199-4199-48e3-b3b0-3878e4ac0494","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d1df6-8d44-4b18-9b28-20054c6ea6a6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 82. évében szerdán elhunyt Kósa Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, volt országgyűlési képviselő, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte a köztestület az MTI-vel.","shortLead":"Életének 82. évében szerdán elhunyt Kósa Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, volt országgyűlési...","id":"20181212_Elhunyt_Kosa_Ferenc_filmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=529d1df6-8d44-4b18-9b28-20054c6ea6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53463a5d-a975-4def-ae3a-3e1404378ed4","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Elhunyt_Kosa_Ferenc_filmrendezo","timestamp":"2018. december. 12. 15:50","title":"Elhunyt Kósa Ferenc filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]