[{"available":true,"c_guid":"e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott”.","shortLead":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára...","id":"20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc7acc-6df3-4a0f-8ba1-7480cf75dc2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","timestamp":"2018. december. 13. 16:53","title":"„A producerem eleinte sikított, hogy ne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Élt: 260 évet.","shortLead":"Élt: 260 évet.","id":"20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147f636b-35aa-4264-a251-402f5f8eb9ad","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 09:06","title":"Kivágták Svájc legmagasabb fenyőfáját, de előtte azért megölelgették – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a69c5b-30e8-4ec0-b2f7-ef5249a33a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gondolta, ha átragasztja az autó eredeti rendszámán lévő országjelzést, akkor minden simán megy.","shortLead":"Gondolta, ha átragasztja az autó eredeti rendszámán lévő országjelzést, akkor minden simán megy.","id":"20181214_matrica_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a69c5b-30e8-4ec0-b2f7-ef5249a33a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9f1b1-a4aa-415f-aff7-24bb353227c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_matrica_rendszam","timestamp":"2018. december. 14. 09:26","title":"Minimál módszerrel akart kivinni az országból egy vélhetően lopott autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már nem fér bele.","shortLead":"A színházigazgató szerint problémás, ha gyilkosság, drogozás vagy óriáspénisz is lehet egy darabban, de a kamu cigi már...","id":"20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0006fa01-15a1-431a-b5d5-74060374875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1938e2d-4193-49ce-9747-41218a8765df","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Oriaspenisz_is_volt_az_eloadasban_de_a_kamu_cigaretta_miatt_kaptak_buntetest","timestamp":"2018. december. 14. 11:37","title":"Óriáspénisz is volt az előadásban, de egy kamu cigaretta miatt kaptak büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","shortLead":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","id":"20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b44201a-4f30-4488-9721-7c1083bddc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","timestamp":"2018. december. 14. 13:29","title":"Érdemes óvatosnak lenni a reklámozott ingyenhitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","shortLead":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","id":"20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf54c76d-42c2-4cd4-a98e-210ffce2bbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","timestamp":"2018. december. 14. 16:19","title":"Tüntetések: a mentők is felkészülnek az estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c73eaaf-d53e-4182-a0e2-bcc354974016","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsonyi pulóverek sok helyen kötelező elemei az ünnepi készülődésnek. Most a Microsoft is készített egyet, ha már lúd legyen kövér alapon: a legrondább a Windows-logót tették rá.","shortLead":"A karácsonyi pulóverek sok helyen kötelező elemei az ünnepi készülődésnek. Most a Microsoft is készített egyet, ha már...","id":"20181215_microsoft_windows_95_karacsonyi_ronda_pulover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c73eaaf-d53e-4182-a0e2-bcc354974016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c890fa3-c2ab-4408-a8b7-bdc13991ff4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_microsoft_windows_95_karacsonyi_ronda_pulover","timestamp":"2018. december. 15. 14:03","title":"Megjött a Microsoft új terméke: egy hihetetlenül ronda pulóver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","shortLead":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","id":"20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468cf24-2c1f-431c-8409-74ee2094d075","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","timestamp":"2018. december. 14. 19:25","title":"24 éves törvényre hivatkozva állítja kamera elé a rendőrség a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]