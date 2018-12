Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","shortLead":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","id":"20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d977f441-30dd-4867-993a-7a8641b9fe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 15. 09:28","title":"Megvan a román eurócéldátum – előbb lesz átállás, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a britek számítanak az EU fekete bárányának.","shortLead":"Már nem a britek számítanak az EU fekete bárányának.","id":"20181214_Alhirterjesztonek_nevezte_Orban_Viktort_JeanClaude_Juncker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7b312-b96b-4a7a-b096-0883288107eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Alhirterjesztonek_nevezte_Orban_Viktort_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2018. december. 14. 18:01","title":"Álhírterjesztőnek nevezte Orbán Viktort Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7fd4d9-0db2-431a-992d-ffeee7353da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181216_Igy_enekli_apja_karacsonyi_dalat_Sean_Lennon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd4d9-0db2-431a-992d-ffeee7353da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf0c746-866a-4cdd-8384-b371e4ec6346","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Igy_enekli_apja_karacsonyi_dalat_Sean_Lennon","timestamp":"2018. december. 16. 13:24","title":"Így énekli apja karácsonyi dalát Sean Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","shortLead":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","id":"20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fd0f86-38ef-4b82-bdbc-69b4fdbe8abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","timestamp":"2018. december. 16. 07:00","title":"A kormányközeli Lokál 16 oldalából 15 hirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva maradt a kérdés. A munkaadók és a munkavállalók korábban nem tudtak megállapodni az emelésről, ezért mindkét fél azt várta, hogy majd a kabinet dönt. Két megoldás kínálkozik.","shortLead":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva...","id":"20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc937b-ca9c-4032-bac8-b6aa0487ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","timestamp":"2018. december. 15. 10:14","title":"Vakarózik a kormány a minimálbér-emeléssel, ami már közelítené a spanyol összeg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Crawley család végre beköltözik a mozikba.","shortLead":"A Crawley család végre beköltözik a mozikba.","id":"20181215_Megjott_a_Downton_Abbey_film_trailere_es_egeszen_csodalatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a883b670-6c38-4b04-ad65-2ca3345f894e","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Megjott_a_Downton_Abbey_film_trailere_es_egeszen_csodalatos","timestamp":"2018. december. 15. 09:05","title":"Megjött a Downton Abbey film trailere, és egészen csodálatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851de40d-aad3-4452-bbd3-1b00c9c13a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botka után Toroczkai László pártja is beállt a rabszolgatörvény elleni tiltakozásba, igaz, ezt némi hezitálás előzte meg. Most a Mi Hazánk polgármesterei sem engednék a túlórát az önkormányzati cégeiknél. ","shortLead":"Botka után Toroczkai László pártja is beállt a rabszolgatörvény elleni tiltakozásba, igaz, ezt némi hezitálás előzte...","id":"20181216_Toroczkaiek_partja_is_tiltakozik_a_rabszolgatorveny_ellen_csak_kulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851de40d-aad3-4452-bbd3-1b00c9c13a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c6e11-b794-49cc-b158-eb88319035f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Toroczkaiek_partja_is_tiltakozik_a_rabszolgatorveny_ellen_csak_kulon","timestamp":"2018. december. 16. 06:54","title":"Toroczkaiék pártja is tiltakozik a \"rabszolgatörvény\" ellen, csak külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","shortLead":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","id":"20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0aa3a-d0c0-475c-adf5-0cc0a15f157e","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","timestamp":"2018. december. 15. 07:21","title":"Rövidpályás úszó-vb: négy magyar is döntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]