[{"available":true,"c_guid":"e56f8df3-2436-4570-8da1-cf60d152e70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 19 éves Krisztofert két évig tartó kórházi kezelés után engedték haza.","shortLead":"A most 19 éves Krisztofert két évig tartó kórházi kezelés után engedték haza.","id":"20181225_Ket_ev_utan_otthon_karacsonyozott_a_varpalotai_hintabalesetben_eletveszelyesen_megserult_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56f8df3-2436-4570-8da1-cf60d152e70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2be4f9-c32a-4e90-adb4-b8619cf02ec5","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Ket_ev_utan_otthon_karacsonyozott_a_varpalotai_hintabalesetben_eletveszelyesen_megserult_fiu","timestamp":"2018. december. 25. 22:31","title":"Két év után otthon karácsonyozott a várpalotai hintabalesetben életveszélyesen megsérült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és karbantartására – vette észre a napi.hu.","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és...","id":"20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa20a6-5eca-4ef0-a32f-0d7d7123100f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","timestamp":"2018. december. 26. 10:57","title":"Üzemeltetőt keres a külügy a Gül Baba türbéjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák persze nem sokat mondanak a viták értelméről és a törvények minőségéről, de a számok sem tanulság nélküliek. ","shortLead":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák...","id":"20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f527a5de-8c62-49f3-82c0-3dfe3769088e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","timestamp":"2018. december. 26. 12:30","title":"A Fidesz nagyágyúi hallgattak, de volt, aki egy mondatért 1 milliót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították Szaúd-Arábiát, hogy ossza meg a nemzetközi közösséggel a gyilkosság vizsgálatának eddigi eredményeit.","shortLead":"Felszólították Szaúd-Arábiát, hogy ossza meg a nemzetközi közösséggel a gyilkosság vizsgálatának eddigi eredményeit.","id":"20181224_Torokorszag_az_ENSZ_ele_vinne_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasanak_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e73d8-37ec-4c4d-b158-94becd9dde3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Torokorszag_az_ENSZ_ele_vinne_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasanak_ugyet","timestamp":"2018. december. 24. 15:02","title":"Törökország az ENSZ elé vinné a szaúdi újságíró meggyilkolásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére, olajcserére és tankolásra sem.","shortLead":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére...","id":"20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8761f7bd-1602-4926-a33a-a95c123c6a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","timestamp":"2018. december. 25. 06:41","title":"12 ezer kilométer megállás nélkül: körbefotóztuk a menet közbeni kerék- és olajcserére alkalmas autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97321be-1857-441d-9d23-a7198047c4e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra tanúbizonyságot tett különleges empátiájáról Donald Trump. Az amerikai elnök – miközben fogadta az amerikai gyerekek karácsonyi telefonjait – csodálkozva kérdezte meg egy hétéves gyerektől, hogy ő még mindig hisz a Télapó létezésében.","shortLead":"Újra tanúbizonyságot tett különleges empátiájáról Donald Trump. Az amerikai elnök – miközben fogadta az amerikai...","id":"20181225_Te_meg_hiszel_a_Telapoban__kerdezte_Trump_a_hetevest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97321be-1857-441d-9d23-a7198047c4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baa5a67-28e5-4f05-adf7-4861b351f7a7","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Te_meg_hiszel_a_Telapoban__kerdezte_Trump_a_hetevest","timestamp":"2018. december. 25. 09:04","title":"Te még hiszel a Télapóban? – kérdezte Trump a hétévest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","shortLead":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","id":"20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8968226a-b0ef-44cf-aff4-b2048b4f446a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","timestamp":"2018. december. 26. 10:55","title":"Videó: ez volt a ’30-as évek legmenőbb parkolási asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek.","shortLead":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében...","id":"20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9954427e-ca3e-4d48-acc3-e21344e4afb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","timestamp":"2018. december. 25. 13:15","title":"A pápa szerint minden ember testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]