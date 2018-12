Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b042d97b-27fa-4c92-a275-e7ede868ce8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr sérült meg könnyebben. ","shortLead":"Egy rendőr sérült meg könnyebben. ","id":"20181227_Kisebb_pokolgep_robbant_Athen_belvarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b042d97b-27fa-4c92-a275-e7ede868ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbe49e-d41f-4beb-8459-1c7cb7b5bf81","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Kisebb_pokolgep_robbant_Athen_belvarosaban","timestamp":"2018. december. 27. 08:44","title":"Kisebb pokolgép robbant Athén belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző külvárosi villa istállójában Pompeji ókori romvárosban.\r

\r

","shortLead":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző...","id":"20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff2c3-8d0d-4302-8fb6-6c870d278fe7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","timestamp":"2018. december. 26. 18:23","title":"Előkerült egy megkövült ló teteme Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

\r

","shortLead":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti...","id":"20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3848ac72-88f9-4d9f-9321-08b10196c881","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","timestamp":"2018. december. 26. 21:35","title":"Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön kevesebb helyen süt ki hosszabb időre a nap, elsősorban a Dél-Alföldön.\r

\r

","shortLead":"Közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön kevesebb helyen süt ki hosszabb időre a nap...","id":"20181226_Nem_lesz_feher_a_karacsonyutonk_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd29d6a-2264-412d-ab05-583feae8ccaf","keywords":null,"link":"/idojaras/20181226_Nem_lesz_feher_a_karacsonyutonk_sem","timestamp":"2018. december. 26. 16:43","title":"Nem lesz fehér a karácsonyutónk sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer eurót fizetnek egy bambuszbicikliért. ","shortLead":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer...","id":"201845_bambuszbicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4adb013-91ce-4f26-a760-ec2145ae6ea6","keywords":null,"link":"/kkv/201845_bambuszbicikli","timestamp":"2018. december. 27. 12:15","title":"Ön venne magának ilyen bringát? Nem olcsó, de nagyszerű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50218b37-038a-44ea-98ec-140894731dd4","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"A hatalom soha nem szívelte a filozófiát, és ez kölcsönös volt – mondja Kelemen János, a nemrégiben a nagy presztízsű olasz Galileo Galilei-díjjal elismert, közel fél évszázadon át oktató filozófiaprofesszor.","shortLead":"A hatalom soha nem szívelte a filozófiát, és ez kölcsönös volt – mondja Kelemen János, a nemrégiben a nagy presztízsű...","id":"201844__kelemen_janos_filozofus__aszellem_luxusarol_alakomarol__forog_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50218b37-038a-44ea-98ec-140894731dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5567e7-9479-470c-a721-5cb0c18e9677","keywords":null,"link":"/kultura/201844__kelemen_janos_filozofus__aszellem_luxusarol_alakomarol__forog_tovabb","timestamp":"2018. december. 27. 12:00","title":"\"A tanárság nem arról szól, hogy tölcsérrel a diákba töltjük az információt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]