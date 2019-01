Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti intézkedések után januárban újra nőni kezdett.","shortLead":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti...","id":"20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b614c-af20-4a56-8b5d-9cf53ad7b766","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","timestamp":"2019. január. 08. 20:53","title":"Újra nőni kezdett Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás, hófúvás és ónos eső okozhat gondot.","shortLead":"Havazás, hófúvás és ónos eső okozhat gondot.","id":"20190108_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_elorejelzes_havazas_hofuvas_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b875d5c-46e5-481c-b365-1796ea7d5e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_elorejelzes_havazas_hofuvas_onos_eso","timestamp":"2019. január. 08. 05:31","title":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","shortLead":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","id":"20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209449c-4561-4521-be73-ca5ca78ff165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","timestamp":"2019. január. 09. 12:39","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő két évben ne alkalmazza az úgynevezett \"rabszolgatörvényben\" foglaltakat. ","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő...","id":"20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c5eef-35a2-45a2-a88e-aaac56ae3540","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","timestamp":"2019. január. 09. 06:23","title":"Túlóratörvény: Megállapodhat a Tesco a szakszervezettel, hogy nem alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik dolgozó szerint borítékokat kaptak „azbeszt” felirattal.","shortLead":"Az egyik dolgozó szerint borítékokat kaptak „azbeszt” felirattal.","id":"20190109_Gyanus_kuldemenyek_miatt_kiuritettek_tobb_kulkepviseletet_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d80d210-a3d8-4fdb-b643-5bb2d7cab3a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Gyanus_kuldemenyek_miatt_kiuritettek_tobb_kulkepviseletet_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 09. 08:35","title":"Gyanús küldemények miatt kiürítettek több külképviseletet Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","shortLead":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","id":"20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04eaf84-bb8c-4906-a0d1-6d5837dd86b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","timestamp":"2019. január. 07. 20:22","title":"A Momentum politikusa felállt és kisétált az Echo TV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell gondolnia, mit ír alá. Ott lehet kihasználni az alkupozíciót, ahol munkaerőhiány van – írta az Adózóna.","shortLead":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell...","id":"20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5004ab05-a5ed-46f1-a605-290e37e9675c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","timestamp":"2019. január. 08. 15:35","title":"Túlóratörvény: most kell mindenkinek nagyon alaposan átolvasnia, mit ír alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]