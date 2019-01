Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges, Androidra és iOS-rendszerű eszközökre is letölthető alkalmazásnak.","shortLead":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges...","id":"20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50889fa5-1c90-4049-978d-4b4e397074ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. január. 14. 20:33","title":"A rendőrség csinált egy alkalmazást, amellyel a hallássérültek könnyebben tudnak segítséget kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","shortLead":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","id":"20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06ea0c-25b8-46fb-8029-d6eece1576ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","timestamp":"2019. január. 14. 11:33","title":"Hasmenéses járvány miatt látogatási tilalom van a Bajcsy-Zsilinszky Kórház két osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt bangladesi ikerpárt. A végső, szétválasztó műtétet várhatóan tavasz végén, nyár elején végrehajtó idegsebész, a Honvédkórház Idegsebészeti Osztályának főorvosa, Csókay András szaktekintély, ám a szakmán belül is vitatott személyiségnek számít: nyíltan hangoztatja vallásosságát és az abortuszellenességét. Meggyőződése, hogy imádság és bonctermi gyakorlás nélkül a számára nincs sikeres nagyműtét. Interjú.","shortLead":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt...","id":"20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcff5680-c4d4-489b-bbe0-5ff045e5675c","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","timestamp":"2019. január. 14. 06:30","title":"„Nagy műtéteket istenhit nélkül nem tudnék megoldani” – interjú a sziámi ikreket operáló orvoscsapat idegsebészével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a hároméves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","shortLead":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","id":"20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb8fabc-ca00-4066-9d2f-dbad8448ad9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","timestamp":"2019. január. 15. 15:31","title":"Bozótvágó késsel hadonászó férfi okozott pánikot egy londoni metróállomáson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első negyedévi költségvetésüket, de a minisztérium szerint van elég pénze az MTA-nak így is. ","shortLead":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első...","id":"20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3568-6366-45ac-b526-4c2f779c860e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Részletekbe menően átvilágítják az MTA kutatóintézeteit, de addig is alig kapnak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét. Az ágyak végül Mindszentkállára kerültek.","shortLead":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét...","id":"20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982cc72-9f4d-423e-aa35-dac1adeff7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","timestamp":"2019. január. 15. 05:26","title":"Elutasította a plusz ágyakat a kórház, csak mert azokat a Jobbik küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben az esetben Magyarország és az Európai Bizottság egy oldalon áll.","shortLead":"Ebben az esetben Magyarország és az Európai Bizottság egy oldalon áll.","id":"20190114_Perrel_fenyegette_meg_a_kormany_Ausztriat_a_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fb91cd-ef7f-4fae-b96c-f192422e52bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Perrel_fenyegette_meg_a_kormany_Ausztriat_a_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 16:41","title":"Perrel fenyegette meg a kormány Ausztriát a családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]