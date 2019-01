Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal jár, máról holnapra le kell fújni vagy el kell halasztani közbeszerzéseket. Legutóbb a székesfehérvári polgármester kérte ki magának a Facebookon, hogy nincs, aki dolgozzon a városban, így nem tudni, mikor bővülhet tovább a megyei kórház és lehet kész az új jégkorongcsarnok. A vesztesek között van Veszprém és Szekszárd is. ","shortLead":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal...","id":"20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cdb92c-464e-46e5-8110-6e0971e6c0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","timestamp":"2019. január. 18. 11:00","title":"Most szembesülnek a magyar városok a fideszes világ hátrányaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016f091-4f0d-43c8-a09c-1fcf9286f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt reméli a BKK, hogy kevesebben fognak csalni a jegyautomatáknál, ha sikeres lesz az új funkció tesztüzeme.","shortLead":"Azt reméli a BKK, hogy kevesebben fognak csalni a jegyautomatáknál, ha sikeres lesz az új funkció tesztüzeme.","id":"20190118_Ujitast_tesztel_a_BKK_a_jegyautomataknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3016f091-4f0d-43c8-a09c-1fcf9286f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b272a-c600-4114-be82-95c02c393638","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Ujitast_tesztel_a_BKK_a_jegyautomataknal","timestamp":"2019. január. 18. 10:45","title":"Újítást tesztel a BKK a jegyautomatáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa államfő moszkvai látogatása nyomán.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa...","id":"20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948da7bb-ef2b-48c5-8a18-ad207f816116","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","timestamp":"2019. január. 17. 11:27","title":"Szétverték az ország gazdaságát, most visszaengedik az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ahmed Huseint szerda este lőtték agyon, amikor hazatért a ghánai fővárosban, Accrában található otthonába. ","shortLead":"Ahmed Huseint szerda este lőtték agyon, amikor hazatért a ghánai fővárosban, Accrában található otthonába. ","id":"20190117_korrupcio_foci_bunda_ghana_ujsagiro_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac072df-79a9-4700-9884-cd0ef7ab0dc2","keywords":null,"link":"/sport/20190117_korrupcio_foci_bunda_ghana_ujsagiro_gyilkossag","timestamp":"2019. január. 17. 13:30","title":"Korrupció után kutatott a fociban, meggyilkolták az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","shortLead":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","id":"20190117_robbanas_lyoni_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b19430f-d0ad-42c9-a6e8-75afb0873fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_robbanas_lyoni_egyetem","timestamp":"2019. január. 17. 10:18","title":"Robbanás történt a lyoni egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]