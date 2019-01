Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32eb9249-a8a5-4ecf-ad4c-1107736b12e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párkapcsolati árulásnak sok változata van, állítja Esther Perel, aki szerint, ha a felek hajlandóak beszélni róla, az olyan akut válsághelyzetből is rengeteget tanulhatnak, mint például a megcsalás.","shortLead":"A párkapcsolati árulásnak sok változata van, állítja Esther Perel, aki szerint, ha a felek hajlandóak beszélni róla...","id":"20190118_A_diktaturaban_a_szex_is_az_ellenallas_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32eb9249-a8a5-4ecf-ad4c-1107736b12e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5824903a-42de-4a7b-8ab1-b0e304057c0a","keywords":null,"link":"/elet/20190118_A_diktaturaban_a_szex_is_az_ellenallas_resze","timestamp":"2019. január. 18. 07:10","title":"A diktatúrában a szex is az ellenállás része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016f091-4f0d-43c8-a09c-1fcf9286f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt reméli a BKK, hogy kevesebben fognak csalni a jegyautomatáknál, ha sikeres lesz az új funkció tesztüzeme.","shortLead":"Azt reméli a BKK, hogy kevesebben fognak csalni a jegyautomatáknál, ha sikeres lesz az új funkció tesztüzeme.","id":"20190118_Ujitast_tesztel_a_BKK_a_jegyautomataknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3016f091-4f0d-43c8-a09c-1fcf9286f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b272a-c600-4114-be82-95c02c393638","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Ujitast_tesztel_a_BKK_a_jegyautomataknal","timestamp":"2019. január. 18. 10:45","title":"Újítást tesztel a BKK a jegyautomatáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szivárványszínű füstölőkkel vonultak a momentumos aktivisták a tévészékházhoz.","shortLead":"Szivárványszínű füstölőkkel vonultak a momentumos aktivisták a tévészékházhoz.","id":"20190119_A_teveszekhaznal_tuntetett_a_Momentum_a_melegeket_gyogyito_musor_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c493ae-0b3a-4b3a-8d01-f67156b9dfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_A_teveszekhaznal_tuntetett_a_Momentum_a_melegeket_gyogyito_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 19. 15:37","title":"A tévészékháznál tüntetett a Momentum a melegeket gyógyító műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76acc56e-cb05-4e46-8385-7a58d7ce2fd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megvadította egy picit népszerű elérhető árú modelljének a külcsínjét, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az olasz gyártó megvadította egy picit népszerű elérhető árú modelljének a külcsínjét, mutatjuk a végeredményt.","id":"20190118_itt_az_uj_fiat_tipo_sport_lehelletnyi_ferrari_eleterzes_a_szeles_kozonsegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76acc56e-cb05-4e46-8385-7a58d7ce2fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00342d2-6ddc-415c-8395-3716ba57b458","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_itt_az_uj_fiat_tipo_sport_lehelletnyi_ferrari_eleterzes_a_szeles_kozonsegnek","timestamp":"2019. január. 18. 08:21","title":"Itt az új Fiat Tipo Sport: Leheletnyi Ferrari-életérzés a széles közönségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","id":"20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd1a509-4aee-414d-8ed9-febec69decd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","timestamp":"2019. január. 18. 06:34","title":"Hadházy végrehajtót fogad, ha Bayer nem kér tőle bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront mögött visszatér a téli idő: átmenetileg szárazabb, majd ismét nedvesebb levegő érkezik az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"A hidegfront mögött visszatér a téli idő: átmenetileg szárazabb, majd ismét nedvesebb levegő érkezik az Országos...","id":"20190118_havazas_idojaras_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208ce531-cb00-46f2-81f9-6e13ed46caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_havazas_idojaras_hetvege","timestamp":"2019. január. 18. 18:33","title":"Visszatér a tél, érkezik a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66b9a7-3110-44f8-9083-2c479ec81fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy angol galériatulajdonos több mint százezer fontért, azaz 36 millió forintért megvásárolta a nagy-britanniai Port Talbotban egy vakolatlan garázs falán karácsony előtt feltűnt Banksy-graffitit. A vásárló megígérte, hogy legalább két-három évig a dél-walesi iparvárosban hagyja a stencilművet.","shortLead":"Egy angol galériatulajdonos több mint százezer fontért, azaz 36 millió forintért megvásárolta a nagy-britanniai Port...","id":"20190118_banksy_graffiti_port_talbot_galeria_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f66b9a7-3110-44f8-9083-2c479ec81fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3a101f-216d-4f6f-9fa5-f7a22251eb0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_banksy_graffiti_port_talbot_galeria_eladas","timestamp":"2019. január. 18. 16:23","title":"Megszabadult a Banksy-graffititől a frusztrált garázstulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán tudósok úgy vélik, egy ritka, Jupiter-méretű fekete lyukat sikerült felfedezniük, amely galaxisunk körül \"utazgat\".","shortLead":"Japán tudósok úgy vélik, egy ritka, Jupiter-méretű fekete lyukat sikerült felfedezniük, amely galaxisunk körül...","id":"20190118_fekete_lyuk_galaxis_tejutrendszer_jupiter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd36242-2929-4c56-9725-858f0591c8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_fekete_lyuk_galaxis_tejutrendszer_jupiter","timestamp":"2019. január. 18. 14:03","title":"Jupiter-méretű fekete lyukat fedezhettek fel a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]