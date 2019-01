Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég fejleszti a speciális állatpiszoárt, amivel a környezeti károkat csökkentenék.","shortLead":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég...","id":"20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc481de1-ef6d-425e-aea7-38af18850e29","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","timestamp":"2019. január. 27. 14:49","title":"A teheneknek is lesz vécéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","shortLead":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","id":"20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fad222-454f-4cc3-981c-17039796646a","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","timestamp":"2019. január. 25. 20:41","title":"Trump aláírja a három hetes átmeneti költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","shortLead":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","id":"201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea0233-2403-42b0-b7c6-6b13c90117ae","keywords":null,"link":"/itthon/201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","timestamp":"2019. január. 27. 09:00","title":"Nagy segítséget kapott a Fidesz, hogy az MSZP-re húzhassa a Portik-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","shortLead":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","id":"20190127_januari_teli_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2750-abee-48f8-b9ff-d89ec9f19b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_januari_teli_idojaras_omsz","timestamp":"2019. január. 27. 08:18","title":"Nem tartogat meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","shortLead":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","id":"20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2552de6-2b2b-48f8-b6ba-a9502400ebb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","timestamp":"2019. január. 26. 15:40","title":"Tovább gazdagodnak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]