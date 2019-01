Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal (OH) 21 ezer sporteszközt, benne 810 focilabdát. A közbeszerzésen nagy verseny volt, a nyertes cég nem ismeretlen, rendszeres beszállítója az MLSZ Bozsik-programjának is.","shortLead":"A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatására szolgáló uniós pénzből vesz az Oktatási Hivatal...","id":"20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d3ee70-56af-4533-a28a-0e120ce02736","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Az_Oktatasi_Hivatal_focilabdakkal_kuzd_a_tanuloi_lemorzsolodas_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 12:15","title":"Focilabdákkal is küzd a tanulói lemorzsolódás ellen az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt a férfit, aki az úgynevezett dark weben lopott bankkártya-adatokat felhasználva fesztiváljegyeket vásárolt magának.","shortLead":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt...","id":"20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9939c4-1775-486f-b289-716fb2171b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","timestamp":"2019. január. 29. 14:03","title":"Lopott bankkártya-adatokkal, a dark weben vett fesztiváljegyeket egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés miatt Nagykáta és Budapest között. ","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés...","id":"20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe48ce4d-59be-4146-ab9b-4c7324742008","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 29. 18:29","title":"Letöltendőt kapott a rekorder bliccelő, 11 milliós volt a tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","shortLead":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","id":"20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8576f78c-ff74-47ad-af16-d4aae3d606c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Bontják a Vízművek irodaházát a Váci úton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz Jocky Tv és Moziverzum is.","shortLead":"Lesz Jocky Tv és Moziverzum is.","id":"20190129_Ket_uj_tevecsatornat_indit_a_TV2_Csoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c25db-2eca-4623-887e-1248cc069206","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Ket_uj_tevecsatornat_indit_a_TV2_Csoport","timestamp":"2019. január. 29. 15:05","title":"Két új tévécsatornát indít a TV2 Csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak ellenére, hogy az Európában partot érők száma jelentősen visszaesett.","shortLead":"A becsült adatok szerint 2275 ember halt meg vagy tűnt el 2018-ban a Földközi-tengeren való átkelés közben, annak...","id":"20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0ae2a-10c1-44cf-88e5-29ecdf439ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_ensz_menekultugyi_fobiztossag_unhcr_foldkozi_tenger_menedekkerok_bevandorlok","timestamp":"2019. január. 30. 15:00","title":"UNHCR: Naponta hatan vesztek a Földközi-tengerbe tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]