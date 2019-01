Gyirmóton, Budapesttől 130 kilométerre tartják meg a Kispest–MTK bajnoki meccset – jelentette be az MLSZ. A Kispest stadionját most építik át, a csapat addig is az MTK stadionjában játssza a hazai meccseit. Csakhogy a szabály úgy szól, hogy ilyenkor új helyszínt kell keresni, nem lehet olyan, hogy egy csapat vendégben játszik a saját pályáján.

Mivel 2014-ben az MTK stadionjának építése alatt a kék-fehérek egy évig kispesti albérletben voltak hazai pályán, már akkor is el kellett költöztetni a két csapat meccseit, így volt akkor MTK–Kispest-meccs Felcsúton.